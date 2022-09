Συμφωνία Μόσχας – Ταλιμπάν: θα τους στέλνει καύσιμα, φυσικό αέριο και σιτάρι

Σε προσωρινή συμφωνία με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για την εξαγωγή καυσίμων, αερίου και σιταριού κατέληξε η Μόσχα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Σύμφωνα με τον Αφγανό υπουργό Εμπορίου, Haji Nooruddin Azizi, «η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εργαζόταν για να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς της εταίρους και ότι η Ρωσία είχε προσφέρει έκπτωση στις μέσες παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων».

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια περίπου ενός εκατομμυρίου τόνων βενζίνης, ενός εκατομμυρίου τόνων ντίζελ, 500.000 τόνων υγροποιημένου αερίου και δύο εκατομμυρίων τόνων σιταριού από τη Ρωσία ετησίως.

#Russia struck a deal with the #Taliban to supply gasoline, diesel fuel, gas and wheat to #Afghanistan, reports Reuters.



This is the first major deal struck with terrorists since the seizure of power in Afghanistan. pic.twitter.com/pTlNR2Bsak