Ο ιδιοκτήτης του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, γεννηθείς στη Ρωσία, μεταφέρεται σήμερα ενώπιον ανακριτή που αναμένεται να αποφασίσει αν θα τον θέσει υπό επίσημη έρευνα μετά τη σύλληψή του με κατηγορίες που συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα στην εφαρμογή, δήλωσε δικαστική πηγή.

Η σύλληψη του Ντούροφ μόλις προσγειώθηκε με το ιδιωτικό τζετ του στο Παρίσι έχει φέρει στο φως των προβολέων την ευθύνη των παρόχων εφαρμογών για τυχόν ποινικά αδικήματα και έχει πυροδοτήσει τη δημόσια συζήτηση για το πού σταματά η ελευθερία του λόγου και πού αρχίζει η επιβολή του νόμου.

Ο τακτικός ανακριτής αποφάσισε σήμερα να ολοκληρώσει την αστυνομική προανάκριση και να δει τον Ντούροφ, που τελεί υπό αστυνομική κράτηση από τη σύλληψή του, προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει περαιτέρω την έρευνα.

Όταν κάποιος τίθεται υπό επίσημη έρευνα στη Γαλλία δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος ή ότι θα οδηγηθεί απαραίτητα σε δίκη, αλλά δείχνει πως οι δικαστές θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσει η έρευνα. Οι έρευνες για μια υπόθεση μπορεί να διαρκέσουν χρόνια προτού παραπεμφθεί σε δίκη ή τεθεί στο αρχείο. Η απόφαση του δικαστή αναμένεται μέχρι τις 8 μ.μ. (9.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας), 96 ώρες αφότου ο Ντούροφ συνελήφθη, το μεγαλύτερο διάστημα που μπορούσε να τεθεί υπό κράτηση προτού ληφθεί μια απόφαση.

Η σύλληψη του Ντούροφ έχει θέσει επίσης στο επίκεντρο την άβολη σχέση μεταξύ των κυβερνήσεων και του Telegram, που έχει σχεδόν ένα εκατομμύριο χρήστες.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μαζί με το επιτελείο του χρησιμοποιούν το Telegram, είχε γεύμα με τον Ντούροφ το 2018 στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων με επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας, δήλωσε πηγή προσκείμενη στον Μακρόν.

Η έρευνα - Οι κατηγορίες - Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Αν ο Ντούροφ τεθεί υπό επίσημη έρευνα, οι δικαστές θα λάβουν επίσης απόφαση για το αν θα τεθεί υπό κράτηση πριν από τη δίκη του. Ένας παράγοντας τον οποίο θα λάβουν υπόψη είναι αν θα μπορούσε να προσπαθήσει να διαφύγει.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico ανέφερε πως οι γαλλικές αρχές είχαν εκδώσει επίσης ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αδελφού του Ντούροφ Νικολάι, συνιδρυτή του Telegram, και πως και τα δύο εντάλματα σύλληψης είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε πως τα εντάλματα σύλληψης καλύπτονται από τη μυστικότητα της έρευνας. Είπε πως το μοναδικό πρόσωπο που ανακρίνεται προς το παρόν είναι ο Πάβελ Ντούροφ.

Συνολικά η έρευνα σε αυτό το στάδιο στρέφεται εναντίον προσώπων που δεν προσδιορίζονται.

Επικεντρώνεται σε φερόμενη εμπλοκή σε εγκλήματα, περιλαμβανομένης της διαχείρισης διαδικτυακής πλατφόρμας που επιτρέπει παράνομες συναλλαγές, κατοχής εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, διακίνησης ναρκωτικών, απάτης, άρνησης διαβίβασης πληροφοριών στις αρχές και παροχής κρυπτογραφημένων υπηρεσιών σε εγκληματίες, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Το γραφείο του εισαγγελέα δεν ανάφερε για ποιο έγκλημα ή εγκλήματα μπορεί να είναι ύποπτος ο ίδιος ο Ντούροφ.

Τι απαντά ο ιδιοκτήτης του Telegram

Ο Γάλλος δικηγόρος του Ντούροφ δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα του Reuters για σχόλια μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνημάτων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε προχθές, Δευτέρα, το Telegram ανέφερε ότι τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος του περιεχομένου συμμορφώνεται "προς τους κανόνες των εταιριών του κλάδου και βελτιώνεται συνεχώς".

«Ο διευθύνων σύμβουλος του Telegram Πάβελ Ντούροφ δεν έχει τίποτα να κρύψει και ταξιδεύει συχνά στην Ευρώπη», ανέφερε. «Είναι παράλογο να διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως μια πλατφόρμα, ή ο ιδιοκτήτης της, ευθύνεται για καταχρήσεις» των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω αυτής.

Ρωσία και Μασκ κατά Μακρόν για τη σύλληψη

Αντιμέτωπος με κατηγορίες από τη Ρωσία, και επίσης από τον Ίλον Μασκ, ότι η Γαλλία περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης με τη σύλληψη του Ντούροφ, ο Μακρόν προέβη στο ασυνήθιστο βήμα τη Δευτέρα να κάνει μια ανάρτηση στο X για "ψευδή πληροφορία" όπως την αποκάλεσε.

Είπε πως η Γαλλία είναι δεσμευμένη στην ελευθερία του λόγου και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, το οποίο αποφάσισε ανεξάρτητα να συλλάβει τον Ντούροφ.

Πηγή που γνωρίζει το θέμα επανέλαβε σήμερα πως ο Μακρόν και η κυβέρνησή του δεν έχουν καμία σχέση με τη σύλληψη.

Το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια σχετικά με ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο οι αρχές της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 'χάκαραν' από κοινού το τηλέφωνο του Ντούροφ το 2017. Ο Ντούροφ έχει τη γαλλική υπηκοότητα από το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.