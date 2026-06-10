Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη;

Η σειρά των τελικών της Stoiximan GBL έχει φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο της, με τον τέταρτο αγώνα να μπορεί είτε να αναδείξει πρωταθλητή είτε να οδηγήσει τις δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας σε έναν πέμπτο και τελευταίο τελικό (10/06, 21:00, ΕΡΤ2, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες μετά την επικράτησή του στο τρίτο παιχνίδι και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει ξανά υπό καθεστώς πίεσης για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη μάχη του τίτλου με μονόδρομο τη νίκη στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, προκειμένου να ισοφαρίσει σε 2-2 και να στείλει την υπόθεση του πρωταθλήματος σε πέμπτο και καθοριστικό τελικό. Η ήττα στον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ με 102-92 προσγείωσε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, μέσα σε δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν από την απουσία του Τζέντι Όσμαν και τον επακόλουθο τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός επέστρεψε δυναμικά στο ΣΕΦ και με το 102-92 έκανε το 2-1 στη σειρά, θέτοντας τον εαυτό του με το πάνω χέρι για την κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αύξησε σημαντικά την παραγωγικότητά της σε σχέση με τον δεύτερο τελικό, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους ηγήθηκε της ομάδας σε κρίσιμα σημεία, διατηρώντας τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι.

Αγωνιστικά, αμφίβολη είναι η κατάσταση του Τζέντι Όσμαν, που απουσίασε με ενοχλήσεις στη μέση από τον τρίτο τελικό και θα παλέψει να είναι έτοιμος. Δεν θα αγωνιστεί ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, αμφίβολη είναι η παρουσία του Κώστα Σλούκα, ενώ ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να επιλέξει ξανά την εξάδα των ξένων του. Από τον Ολυμπιακό, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κώστα Παπανικολάου, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας επίσης θα πρέπει να διαλέξει τους διαθέσιμους ξένους του.

Το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00)*

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.