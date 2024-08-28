Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Telegram Πάβελ Ντούροφ και τον αδελφό του, Νικολάι, τον Μάρτιο, σύμφωνα με ένα γαλλικό διοικητικό έγγραφο που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Politico.

Το έγγραφο καταδεικνύει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ότι η γαλλική μυστική έρευνα για το Telegram είναι ευρύτερη και ξεκίνησε μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν γνωστό. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την άρνηση της Telegram να συνεργαστεί με μια έρευνα της γαλλικής αστυνομίας για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ο Πάβελ Ντούροφ συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου από τη γαλλική αστυνομία στο αεροδρόμιο Le Bourget του Παρισιού, αφού οι συνοριοφύλακες είχαν ειδοποιήσει τις δικαστικές αρχές ότι έφτανε με το ιδιωτικό του τζετ από το Αζερμπαϊτζάν.

Η σύλληψή του έχει πυροδοτήσει διπλωματικές περιπέτειες για τη γαλλική κυβέρνηση καθώς και παγκόσμια κατακραυγή με επίκεντρο τόσο τη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου όσο και για την ενοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το υλικό που μοιράζονται οι χρήστες τους.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν αφού η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων δεν έδωσε «καμία απάντηση» σε προηγούμενο δικαστικό αίτημα για ταυτοποίηση χρήστη του Telegram, σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Politico από άτομο άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Το έγγραφο τονίζει επίσης «τη σχεδόν ανύπαρκτη συνεργασία του Telegram» τόσο με τις γαλλικές όσο και με τις ευρωπαϊκές αρχές σε άλλες περιπτώσεις.

Εντάλματα για τον Πάβελ και τον αδερφό του Νικολάι, συνιδρυτή της πλατφόρμας, εκδόθηκαν στις 25 Μαρτίου για κατηγορίες που περιλαμβάνουν «συνενοχή στην κατοχή, διανομή, προσφορά ή διάθεση πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων σε οργανωμένη ομάδα». Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι η έρευνα άνοιξε τον Ιούλιο.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά από μυστική έρευνα για το Telegram με επικεφαλής την υπηρεσία της εισαγγελίας του Παρισιού που ερευνά εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, και η οποία αφορούσε υπόθεση κατά την οποία ένας ύποπτος ζήτησε από ανήλικα κορίτσια «υλικό που σχετίζεται με παιδική πορνογραφία» και στη συνέχεια απείλησε να το δημοσιοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



