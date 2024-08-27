Ρωσία: Οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τη σύλληψη του ιδρυτή του Telegram

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται πίσω από τη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου και ιδρυτή της πλατφόρμας Telegram, Πάβελ Ντουρόφ στη Γαλλία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας, της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, Βιάτσεσλαβ Βολοντίν, τη Δευτέρα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Χωρίς να παράσχει στοιχεία, ο Βολοντίν είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της Γαλλίας, προσπάθησαν να ασκήσουν έλεγχο στο Telegram.

«Το Telegram είναι μια από τις λίγες και ταυτόχρονα οι μεγαλύτερες πλατφόρμες Διαδικτύου στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία επιρροή», ανέφερε ο Βολοντίν σε ανάρτησή του. «Την παραμονή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, είναι σημαντικό για τον (πρόεδρο Τζο Μπάιντεν) να θέσει υπό έλεγχο το Telegram».

Παράλληλα, πηγή των γαλλικών διωκτικών αρχών δήλωσε ότι η προφυλάκιση στη Γαλλία του δισεκατομμυριούχου Πάβελ Ντούροφ, υπηκόου Ρωσίας και Γαλλίας, παρατείνεται τουλάχιστον έως την Τετάρτη, καθώς αντιμετωπίζει δώδεκα κατηγορίες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο κ. Ντούροφ συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, και προφυλακίστηκε. Η γαλλική δικαιοσύνη τον κατηγορεί ότι έμεινε άπρακτος ενώ διαπράττονταν διάφορες παράνομες ενέργειες από συνδρομητές της πλατφόρμας του. Κατηγορείται ιδίως για έλλειψη ελέγχου και συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές.

Η εταιρεία του, με έδρα το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χαρακτήρισε «παράλογες» τις κατηγορίες σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.