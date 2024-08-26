Μακρόν: Δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο στη σύλληψη του CEO του Telegram

Ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram Πάβελ Ντούροφ συνελήφθη στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας, χωρίς να υπάρχει πολιτικό κίνητρο, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ήταν η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της σύλληψης του ρωσικής καταγωγής ιδρυτή του Telegram, σχεδόν δύο ημέρες αφότου τέθηκε υπό κράτηση στο αεροδρόμιο Le Bourget κοντά στο Παρίσι, μετά την άφιξή του με ιδιωτικό τζετ από το Αζερμπαϊτζάν.

Επισημαίνοντας ότι είχε διαβάσει «ψευδείς πληροφορίες» μετά τη σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ, ο γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι «η σύλληψη του προέδρου του Telegram σε γαλλικό έδαφος έγινε στο πλαίσιο εν εξελίξει δικαστικής έρευνας», συμπληρώνοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση. Εναπόκειται στους δικαστές να αποφασίσουν».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι σε βάρος του Ντούροφ διεξάγουν έρευνες οι υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και απάτης, επειδή δεν συνεργάστηκε για την καταπολέμηση τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω Telegram.

Ο 39χρονος δισεκατομμυριούχος Πάβελ Ντούροφ – «ο Ρώσος Μαρκ Ζάκερμπεργκ», όπως τον αποκαλούν – είναι υπήκοος Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η περιουσία του υπολογίζεται σε 15,5 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε δηλώσει πως ορισμένες κυβερνήσεις είχαν επιδιώξει να του ασκήσουν πιέσεις, αλλά υποστήριζε ότι η πλατφόρμα του πρέπει να παραμείνει «ουδέτερη» και όχι να εξυπηρετεί «γεωπολιτικά παιχνίδια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

