Νυφούλα η Σιένα Μίλερ: Αρραβωνιάστηκε τον 29χρονο Όλι Γκριν μετά το δεύτερο παιδί τους

Η Σιένα Μίλερ φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς η 44χρονη ηθοποιός αρραβωνιάστηκε τον 29χρονο Όλι Γκριν, λίγο καιρό μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Sienna Miller engaged to Oli Green after welcoming second child together: report https://t.co/sumZbteL9U pic.twitter.com/PCb6vnYoqq June 9, 2026

Η είδηση έρχεται μετά τις φήμες που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες, όταν η Σιένα Μίλερ εμφανίστηκε στη Βαρκελώνη φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο χέρι της. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο αρραβώνας του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε, με τη σχέση τους να περνά πλέον στο επόμενο στάδιο.

Η ηθοποιός γέννησε τον Μάιο το τρίτο της παιδί -δεύτερο με τον Όλι Γκριν- χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκαλύψει το φύλο ή το όνομα του μωρού. Το ζευγάρι έχει ήδη μαζί μία κόρη δύο ετών, ενώ η Σιένα Μίλερ είναι μητέρα και της 13χρονης Μάρλοου, την οποία απέκτησε με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τομ Στάριτζ.

Για τη Σιένα Μίλερ αυτός είναι ο τέταρτος αρραβώνας, αν και η ίδια δεν έχει παντρευτεί ποτέ. Φίλοι του ζευγαριού αναφέρουν πως ο Όλι Γκριν ήθελε εδώ και καιρό να την παντρευτεί, με τους δυο τους να δείχνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ μετά τον ερχομό του μωρού τους.

Η Σιένα Μίλερ είχε μιλήσει πρόσφατα και για τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα τριών παιδιών, αποκαλύπτοντας στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον πως κοιμάται ελάχιστα, αλλά είναι «τρελά ερωτευμένη» με το μωρό της. Μάλιστα, επέστρεψε στη δουλειά μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γέννα, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας, «Jack Ryan: Ghost War».

Η σχέση της με τον Όλι Γκριν ξεκίνησε το 2022 και από την πρώτη στιγμή απασχόλησε τα μέσα, κυρίως λόγω της διαφοράς ηλικίας των 15 ετών. Η ίδια, πάντως, έχει μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνον, τονίζοντας πως δεν περίμενε να ερωτευτεί τόσο γρήγορα.

Πηγή: skai.gr

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