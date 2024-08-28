Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Κίεβο στη μάχη με τη Ρωσία είναι ότι οι σύμμαχοι φοβούνται να εγκρίνουν νέες πολιτικές στήριξης της Ουκρανίας επειδή φοβούνται την κλιμάκωση.

«Από την αρχή της ευρείας κλίμακας εισβολής, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είναι ότι κυριαρχεί η έννοια της κλιμάκωσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μεταξύ των εταίρων μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.