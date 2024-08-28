Ουκρανία: Δεν παραδίδει τα ρωσικά εδάφη που έχει καταλάβει για κάποιο χρονικό διάστημα

Οι ουκρανικές δυνάμεις σκοπεύουν να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους το ρωσικό έδαφος που έχουν καταλάβει για "κάποιο χρονικό διάστημα" και μια αναμενόμενη ρωσική αντεπίθεση θα είναι μια δύσκολη μάχη, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Κοέν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να "αντιμετωπίσει τις συνέπειες στη δική του (ρωσική σ.σ.) κοινωνία" σε σχέση με την απώλεια ρωσικού εδάφους, δήλωσε ο Κοέν σε συνέδριο των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας διασυνοριακή εισβολή τη 6η Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου το Κίεβο ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει 100 κοινότητες, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται αργά στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Κοέν δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Πούτιν θα αρχίσει αντεπίθεση και αυτή αναμένεται να είναι μια δύσκολη μάχη για τους Ρώσους.

Την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα μπορούσε να καταλήξει τελικά σε διάλογο, αλλά ότι το Κίεβο πρέπει να είναι σε ισχυρή θέση και ότι θα παρουσιάσει ένα σχέδιο στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στους δύο πιθανούς διαδόχους του.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αρχίσει με την αποδοχή από την Ουκρανία "της πραγματικότητας επί του εδάφους", που θα αφήσει στη Ρωσία την κατοχή σημαντικών κομματιών τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών καθώς και της Κριμαίας.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι ελέγχει τώρα περισσότερα από 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

