Βουλή: Ανοίγει η αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ανοίγει η αυλαία σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, με βάση τη σχετική πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της ΝΔ.

Στην ολομέλεια, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο.

Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί και η προθεσμία (δύο μηνών) για την υποβολή της Έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα διεξαχθεί στην ολομέλεια η πρώτη ψηφοφορία επί των προς αναθεώρηση διατάξεων και, σε διάστημα ενός μηνός, θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων.

Στην επόμενη Βουλή, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, και όσα αναθεωρητέα άρθρα έχουν ήδη λάβει 180 ψήφους, θα περάσουν με απλή πλειοψηφία. Όσα άρθρα είχαν λάβει απλή πλειοψηφία, για να περάσουν, θα πρέπει να συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών.

Στην πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών (άρθρο 86), η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από ΝΠΙΔ (16), η καθιέρωση εξαετούς θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.