Βρετανία: Ο διευθυντής της Ryanair προειδοποιεί για προβλήματα στη συμπεριφορά των επιβατών

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair διατύπωσε την ανησυχία του σχετικά με τη «σημαντική αύξηση», τους τελευταίους μήνες, των προβλημάτων συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πτήσεων εκ μέρους επιβατών που έχουν καταναλώσει ναρκωτικά και αλκοόλ.

Ο Μάικλ Ο' Λίρι επέκρινε τις αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι δεν «λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους» αυτήν τη μάστιγα, και τις καλεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην πώληση αλκοόλ στα αεροδρόμια.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντής της ιρλανδέζικης εταιρείας, για ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα σοβαρό στα δρομολόγια μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και ορισμένων προορισμών, όπως η Ίμπιζα.

«Διαπιστώσαμε, όπως οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, μια σημαντική αύξηση των ανάρμοστων συμπεριφορών εκ μέρους επιβατών, ιδίως στις πτήσεις προς αυτούς τους προορισμούς διακοπών αυτό το καλοκαίρι», είπε, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες.

«Πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση για εμάς», συνέχισε ο ίδιος. Ο διευθυντής ζητά «από τις αρχές να περιορίσουν την ποσότητα αλκοόλ που μπορεί να σερβιριστεί στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια στο μέγιστο των δύο ποτών ανά επιβάτη».

Η Ryanair, που εξυπηρετεί 37 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, μετέφερε σχεδόν 184 εκατομμύρια επιβάτες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023-2024.

Η αύξηση των καθυστερήσεων σε πολυσύχναστα αεροδρόμια επιτείνουν αυτές τις κακές συμπεριφορές, με τους επιβάτες να πίνουν παραπάνω εν αναμονή της πτήσης τους, εξήγησε ο Μάικλ Ο΄Λίρι.

«Άλλοτε, ο κόσμος έπινε πολύ και κατέληγε να πέφτει», είπε επίσης ο επικεφαλής της Ryanair. «Όμως, όταν έχεις ένα μείγμα "σκόνης" και αλκοόλ, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς αυτού του είδους την επιθετική συμπεριφορά», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις ουσίες που εννοεί.

Οι πτήσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της νήσου της Ίμπιζας είναι «οι χειρότερες», σημείωσε. Ορισμένα δρομολόγια που αναχωρούν από αεροδρόμια του ΗΒ, όπως το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ, η Γλασκόβη και το Εδιμβούργο είναι ιδιαιτέρως προβληματικά.

Όμως, ο Μάικλ Ο΄Λίρι εξήγησε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα με πτήσεις από ή προς την Ιρλανδία και τη Γερμανία.

Στις πτήσεις με την Ίμπιζα, η Ryanair δεν επιτρέπει πλέον στους επιβάτες να επιβιβάζονται μαζί με ένα μπουκάλι, ακόμα και με νερό.

«Τους επιτρέπαμε πριν να παίρνουν μονάχα μπουκάλια νερό, χωρίς να υπολογίζουμε ότι στην πραγματικότητα ήταν γεμάτα με βότκα», εξήγησε ο διευθυντής της Ryanair.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

