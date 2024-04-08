Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκρούσεις αστυνομικών με φοιτητές στη Νάπολη

Αυτή η πρώτη φάση προβλέπει επίσης την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 800-900 Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Συγκρούσεις αστυνομικών με φοιτητές στη Νάπολη

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με φοιτητές αργά σήμερα το απόγευμα στη Νάπολη.

Οι φοιτητές, περίπου σαράντα, προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι την είσοδο του θεάτρου Σαν Κάρλο όπου σήμερα οργανώνεται συναυλία για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ.

Οι συμμετέχοντες στη κινητοποίηση φώναζαν συνθήματα κατά της Ατλαντικής Συμμαχίας και οι αστυνομικοί τους έκλεισαν τον δρόμο κάνοντας χρήση γκλοπ.

Τουλάχιστον τρεις νέοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και απομακρύνθηκαν τρέχοντας μέσα σε παράδρομο.

Αυτή την ώρα οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φοιτητές Νάπολι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark