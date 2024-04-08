Συγκρούσεις αστυνομικών με φοιτητές στη Νάπολη

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με φοιτητές αργά σήμερα το απόγευμα στη Νάπολη.

Οι φοιτητές, περίπου σαράντα, προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι την είσοδο του θεάτρου Σαν Κάρλο όπου σήμερα οργανώνεται συναυλία για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ.

Οι συμμετέχοντες στη κινητοποίηση φώναζαν συνθήματα κατά της Ατλαντικής Συμμαχίας και οι αστυνομικοί τους έκλεισαν τον δρόμο κάνοντας χρήση γκλοπ.

Τουλάχιστον τρεις νέοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και απομακρύνθηκαν τρέχοντας μέσα σε παράδρομο.

Αυτή την ώρα οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

