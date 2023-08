Σοκ στο Μεξικό από τις εικόνες δολοφονίας 5 νέων

Πολλοί στο Μεξικό, χώρα όπου η ακραία βία έχει μετατραπεί σε κοινοτοπία, υπέστησαν παρ’ όλ’ αυτά σοκ χθες Τετάρτη, όταν κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης οπτικό υλικό που πιθανόν τραβήχτηκε όταν δολοφονήθηκαν πέντε νέοι, οι οποίοι απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φωτογραφία και βίντεο, που τελούν υπό επαλήθευση, δείχνουν τους νεαρούς, ηλικίας 19 ως 22 ετών, οι οποίοι απήχθησαν στην πολιτεία Χαλίσκο, προπύργιο συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά.

Στη φωτογραφία εικονίζεται οι πέντε νέοι γονατισμένοι, με τα χέρια δεμένα· στο βίντεο ο ένας από αυτούς δέχεται επίθεση με μαχαίρι, ενώ οι άλλοι κείτονται ήδη στο έδαφος.

Πρόκειται «προφανώς» για υπόθεση που «συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα», έκρινε ο Ενρίκε Αλφάρο, ο κυβερνήτης της Χαλίσκο, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Είμαστε αντιμέτωποι με επιθέσεις παράλογες, βίαιες, στρεφόμενες κατά της σταθερότητας της Χαλίσκο, που απαιτούν αντίδραση του μεξικανικού κράτους», πρόσθεσε

