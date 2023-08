BBC: Βίντεο από δραματική διάσωση πεζοπόρων που εγκλωβίστηκαν σε πυρκαγιά στον Καναδά

Μια συνηθισμένη πεζοπορία στο βουνό κόντεψε να εξελιχθεί σε τραγωδία για τρία άτομα στη Βρετανική Κολομβία, στον Καναδά, όπου μαίνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Οι τρεις πεζοπόροι παγιδεύτηκαν στη φωτιά, χωρίς να μπορούν να βρουν διέξοδο.

«Θα μπορούσα να είχα πεθάνει» είπε ένας εξ αυτών στο BBC.

Τελικά όλα πήγαν καλά αφού ελικόπτερο κατάφερε να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει.

Οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά μαίνονται ανεξέλεγκτες εδώ και ημέρες, με αποτέλεσμα τα Βορειοδυτικά Εδάφη της Βρετανικής Κολομβίας να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεκάδες χιλιάδες κατοίκους απομακρύνθηκαν ακόμα και με στρατιωτικά αεροπλάνα.

Οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ, της μεγαλύτερης πόλης στα Βορειοδυτικά, διατάχθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν κατεπειγόντως από αυτήν ως αύριο Παρασκευή, καθώς η πόλη απειλείται πλεόν σοβαρά, εξαιτίας της εξάπλωσης των πυρκαγιών.

