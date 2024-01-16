Ένα απίστευτο έγκλημα απασχολεί από σήμερα το περιφερειακό δικαστήριο του Ίνγκολσταντ στη Βαυαρία: μία νεαρή γυναίκα κατηγορείται πως προσπάθησε να κρυφτεί και να σκηνοθετήσει τον θάνατό της, δολοφονώντας μία… σωσία της από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Το θύμα, μία 23χρονη από το Χαϊλμπρόν, δολοφονήθηκε άγρια με 56 μαχαιριές τον Αύγουστο του 2022, σε ένα ειδεχθές έγκλημα που φέρονται να διέπραξαν η 24χρονη κατηγορούμενη με καταγωγή από το Ιράκ σε συνέργεια με έναν γνωστό της 25χρονο Κοσοβάρο. Σύμφωνα με την εισαγγελία οι δύο ύποπτοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Το ιστορικό του εγκλήματος

Η κατηγορούμενη από το Ίνγκολσταντ φέρεται να είχε προβλήματα με τον πρώην φίλο της και, θέλοντας να ξεκινήσει μία νέα ζωή, αποφάσισε να σκηνοθετήσει τον θάνατό της. Ήρθε σε επικοινωνία μέσω Instagram με μία γυναίκα-σωσία της και επεδίωξε ακολούθως να τη συναντήσει, κάτι στο οποίο η 23χρονη εν τέλει παραπλανημένη συμφώνησε.

Με το κατάλληλο πρόσχημα οι δύο κατηγορούμενοι πήραν το θύμα από το σπίτι του και κατά τη διαδρομή προς το Ίνγκολσταντ φέρονται να παρέσυραν τη νεαρή γυναίκα έξω από το αυτοκίνητο σε μία δασώδη περιοχή, να την έριξαν κάτω και εν συνεχεία να τη δολοφόνησαν με 56 μαχαιριές. Αργότερα το αυτοκίνητο της κατηγορουμένης βρέθηκε σταθμευμένο μαζί με το πτώμα στο Ίνγκολσταντ από συγγενείς της, οι οποίοι και νόμιζαν αρχικά πως το πτώμα ανήκε πράγματι στην ίδια.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας όμως η εγκληματολογική αστυνομία διαπίστωσε σχετικά άμεσα πως το πτώμα ανήκε σε άλλη γυναίκα, με αποτέλεσμα να συλλάβει την 24χρονη και τον συνεργάτη της.

Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ακρόαση

Μέχρι την περάτωση της δίκης αναμένονται 28 ακροάσεις, με την πρώτη να διεξάγεται σήμερα. Γι' αυτό η απόφαση δεν πρόκειται να εκδοθεί πριν τον Μάιο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της 24χρονης επιδιώκουν πάντως την αναβολή της εκδίκασης, υποστηρίζοντας πως δεν είναι δυνατή η τήρηση της αρχής της δίκαιης δίκης: η εισαγγελία υπέβαλε τις τελευταίες εβδομάδες πολλά πρόσθετα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες, για την εξέταση των οποίων απαιτείται περισσότερος χρόνος για τους συνηγόρους. Ωστόσο παραμένει αβέβαιο το πότε θα αποφανθεί το δικαστήριο επί του εν λόγω αιτήματος.

Πηγή: DW

