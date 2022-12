Νιλ Πρακάς: Η Τουρκία εξέδωσε στην Αυστραλία τον «στρατολόγο» του Ισλαμικού Κράτους - Φωτό

Μαχητής της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην προπαγάνδα της με σκοπό τη στρατολόγηση νέων μελών, θα δικαστεί για τρομοκρατική δράση, για σειρά πολύ σοβαρών κακουργημάτων, μετά την έκδοσή του από τις αρχές της Τουρκίας στην Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ο Νιλ Κρίστοφερ Πρακάς, 31 ετών, συνελήφθη στην Τουρκία το 2016, καθώς διερχόταν από τη χώρα έπειτα από τη φυγή του από τη Συρία.

Καταδικάστηκε το 2019 να εκτίσει επτά χρόνια κάθειρξη από τουρκικό δικαστήριο, τον οποίο τον έκρινε ένοχο στη δίκη του με την κατηγορία πως ανήκε σε τρομοκρατική οργάνωση.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία διευκρίνισε ότι ο κ. Πρακάς έφθασε αεροπορικώς στην Αυστραλία σήμερα το πρωί.

