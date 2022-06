Στόλτενμπεργκ: Το 2020 χρησιμοποιήσαμε μηχανισμό αποφυγής σύγκρουσης Ελλάδας - Τουρκίας

Ίσων αποστάσεων το ανάγνωσμα για την τουρκική επιθετικότητα από τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεμπεργκ. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη στο γαλλικό περίοδο Le Point παραπέμπει σε διάλογο εντός των κόλπων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

"Η Τουρκία όπως και η Ελλάδα είναι πολύτιμοι σύμμαχοι, που διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη Συμμαχία. Το ΝΑΤΟ έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό αποφυγής σύγκρουσης, τον οποίο χρησιμοποιήσαμε το 2020 για να καθιερώσουμε περισσότερη διαφάνεια και να αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός ανεξέλεγκτου σπιράλ εντάσεων. Είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε".

"Η κατάσταση είναι δύσκολη και γι' αυτό είναι απαραίτητο το ΝΑΤΟ να είναι μια πλατφόρμα όπου μπορούν να συναντηθούν Ελλάδα και Τουρκία» σημειώνει ακόμη ο Στόλτεμπεργκ.

Spoke with @SwedishPM Magdalena Andersson on #Sweden's #NATO application & the security concerns raised by our Ally #Türkiye. Talks on the way forward will continue in the coming days.