Η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε σήμερα πως έλαβε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ένα πλοίο στοχοθετήθηκε σε απόσταση περίπου 61 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα στην Υεμένη.

Εξάλλου η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε πως έλαβε πληροφορία για ένα επεισόδιο σχεδόν στο ίδιο σημείο, κατά το οποίο ο καπετάνιος ενός πλοίου ανέφερε δύο πυραύλους κοντά στο πλοίο, οι οποίοι δεν προκάλεσαν ζημιές.

Δεν είναι σαφές αν η Ambrey και η UKMTO αναφέρονταν στο ίδιο επεισόδιο, καθώς δεν ανέφεραν ονόματα πλοίων.

Οι αντάρτες Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν, πραγματοποιούν εδώ και μήνες επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους στον πόλεμο της Γάζας.

Ένας από τους πυραύλους που αναφέρθηκαν από τη UKMTO αναχαιτίσθηκε από τις δυνάμεις του συνασπισμού που υπερασπίζονται την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο δεύτερος έπεσε στο νερό σε απόσταση από το πλοίο, πρόσθεσε η UKMTO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

