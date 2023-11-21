Στόλτενμπεργκ: Δεν βλέπουμε καμία στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία κατά των Δυτικών Βαλκανίων

«Δεν βλέπουμε καμία στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία, όμως παρακολουθούμε στενά τι κάνει. Θα παραμείνουμε παρόντες στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να οργανωθούμε και να ενισχυθούμε γρήγορα, όπως και να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε κάθε σύμμαχό μας» δήλωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά τη συνάντηση που είχε το απόγευμα στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

«Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στη Ρωσία, να συνεχίσει να απέχει από επιθετικές ενέργειες εναντίον γειτόνων της και να σταματήσει τις στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ εκτιμά ιδιαίτερα τη συμβολή της Βόρειας Μακεδονίας στη Συμμαχία.

«Συμβάλλετε στην ασφάλεια και τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων μέσω των ειρηνευτικών αποστολών μας με την KFOR στο Κόσοβο. Είστε αποφασισμένοι να φτάσετε στο 2% του ΑΕΠ που δαπανάται για την άμυνα μέχρι το επόμενο έτος, ενώ η Βόρεια Μακεδονία έχει καταδικάσει σθεναρά τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Σας εκτιμούμε πραγματικά, είστε ένας πολύτιμος σύμμαχος και εκτιμούμε τη συνεισφορά σας στη Συμμαχία», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποιεί από το βράδυ της Κυριακής περιοδεία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία).

Τα Σκόπια είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας αυτής του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα έχει αύριο στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ από την περιοχή. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Μιλόικο Σπάγιτς και ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκόλομπ.

Η επίσκεψη του Γ.Γ του ΝΑΤΟ στην περιοχή πραγματοποιείται εν μέσω προειδοποιήσεων από την Ουκρανία ότι η Ρωσία σκοπεύει να πυροδοτήσει σύγκρουση μεταξύ των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.