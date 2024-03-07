Το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας απομάκρυνε τα 20 μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου True Confidence, αφού τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν από την επίθεση των Χούθι, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά αφότου οι Υεμενίτες αντάρτες ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν έναν πύραυλο εναντίον του πλοίου, που φέρει σημαία Μπαρμπέιντος, την Τετάρτη, ενώ έπλεε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νοτίως του Άντεν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Στην ανακοίνωσή τους οι ιδιοκτήτες του πλοίου και η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφεραν ότι τα 20 μέλη του πληρώματος και οι τρεις ένοπλοι φρουροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Τζιμπουτί, από ένα ινδικό πολεμικό πλοίο.

Οι δύο από τους νεκρούς ναυτικούς ήταν Φιλιππινέζοι και ο τρίτος Βιετναμέζος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Άλλοι δύο Φιλιππινέζοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το Βιετνάμ καταδίκασε σήμερα την επίθεση και επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός Βιετναμέζου ναυτικού. Οι υπόλοιποι τρεις Βιετναμέζοι που επέβαιναν στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας, ένα ελικόπτερο περισυλλέγει τα μέλη του πληρώματος από μια μικρή σωσίβια λέμβο, εν μέσω θαλασσοταραχής και τα μεταφέρει σε ένα πολεμικό πλοίο. Ορισμένοι από τους τραυματίες διακρίνονται ξαπλωμένοι σε μια λέμβο που στάλθηκε να βοηθήσει στην επιχείρηση. Μεταφέρθηκαν με φορεία στο πολεμικό πλοίο και σε άλλα πλάνα εικονίζονται με τα άκρα τους τυλιγμένα σε γάζες.

«Το εμπορικό πλοίο παρασύρεται μακριά από την ξηρά και είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για τη διάσωσή του» ανέφεραν οι εταιρείες στην ανακοίνωσή τους.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι συνεχίζουν τις αδιάκοπες επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ζώνες θαλασσίων μεταφορών στον κόσμο, σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως λένε, προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

«Οι απώλειες ζωών και οι τραυματισμοί αμάχων ναυτικών είναι απολύτως απαράδεκτοι» τόνισαν σήμερα κορυφαίες ναυτιλιακές ενώσεις. «Η συχνότητα των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία υπογραμμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν μέτρα για να προστατευτεί η ζωή των αθώων άμαχων ναυτικών και να μπει ένα τέλος σε τέτοιες απειλές», πρόσθεσαν.

Το κόστος της ασφάλισης ενός επταήμερου ταξιδιού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έχει αυξηθεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τον Νοέμβριο.

Οι Χούθι χρησιμοποιούν προηγμένα όπλα, όπως βαλλιστικούς πυραύλους και δρόνους-καμικάζι, παρά τα πλήγματα που δέχονται, σε αντίποινα, από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στις βάσεις τους στην Υεμένη, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα επιθέσεων εκ μέρους τους.

Ο Στίβεν Κότον, ο γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) ζήτησε επίσης να προστατευθούν οι ναυτικοί. «Καμία διορία παράδοσης δεν αξίζει την απώλεια ζωών. Καλούμε τη (ναυτιλιακή) βιομηχανία να εκτρέπει τα πλοία γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας μέχρι να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε.

Περίπου 23.000 πλοία περνούν κάθε χρόνο από το στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ που συνδέει την Ερυθρά και τον Κόλπο του Άντεν με τη Διώρυγα του Σουέζ, απ’ όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Η μακρύτερη διαδρομή, γύρω από τη Νότια Αφρική, προσθέτει περίπου 10 ημέρες στο ταξίδι, αυξάνοντας το κόστος και καθυστερώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο υπουργός Οικονομικών της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μαάιτ, είπε σήμερα ότι τα έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ έχουν μειωθεί κατά 50%, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεται.

Το True Confidence είχε αποπλεύσει από την Κίνα, με προορισμό την Τζέντα και την Άκαμπα, μεταφέροντας προϊόντα χάλυβα και φορτηγά. Ανήκει στη λιβεριανή True Confidence Shipping SA και η διαχειρίστρια εταιρεία του είναι η Third January Maritime, με έδρα τον Πειραιά. Δεν έχει σχέση με κάποια αμερικανική εταιρεία.

