Στο στόχαστρο των Ρώσων η Λισιτσάνσκ, έσχατο ουκρανικό οχυρό στη Λουγκάνσκ

Την 123η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, χθες Κυριακή, τα ρωσικά στρατεύματα επικέντρωσαν τις επιθέσεις τους στη Λισιτσάνσκ, την επομένη της επισημοποίησης της κατάληψης της δίδυμης πόλης της, της Σεβεροντονιέτσκ, στην άλλη πλευρά του ποταμού Ντονέτς, ενώ έπληξαν επίσης με πυραύλους –μεταξύ άλλων– την ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, για πρώτη φορά έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το πυροβολικό για να αποκόψουν την πρόσβαση στη Λισιτσάνσκ από τον νότο, σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Έπληξαν επίσης πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν και η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Λισιτσάνσκ είναι η τελευταία πόλη που ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια Λουγκάνσκ. Τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ήδη στα όριά της.

Νωρίτερα, εννιαώροφη πολυκατοικία επλήγη κατά τη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον άνθρωποι και αρκετοί να παγιδευτούν στα συντρίμμια, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο.

Ενώ οι μάχες μαίνονται στην ανατολική Ουκρανία, στο Κίεβο η κατάσταση είναι συγκριτικά ήρεμη τους τελευταίους μήνες.

Ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι πύραυλος έπληξε χώρο όπου βρίσκεται νηπιαγωγείο στην συνοικία Σεβτσένκο.

Επτάχρονο κορίτσι και η μητέρα του βρέθηκαν στη ζωή στα συντρίμμια, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο. Το κτίριο βρίσκεται πολύ κοντά στο εργοστάσιο όπλων Άρτεμ, το οποίο έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών επιθέσεων.

