Βρετανία: Εκρηξη σε κατοικία του Μπέρμιγχαμ

Ενα σπίτι καταστράφηκε και άλλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία στο Μπέρμιγχαμ, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες γιαν θύματα.

#BREAKING Police statement as casualties feared and residents to evacuate following explosion in Kingstandinghttps://t.co/yLlKCOIZXs