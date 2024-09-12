Της Αθηνάς Παπακώστα

Η τηλεμαχία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις κερδήθηκε από την υποψήφια των Δημοκρατικών και όπως, πολύ σωστά, σημειώνει η βρετανική The Guardian σε άρθρο γνώμης, χάρη στη βοήθεια των συντονιστών του αμερικανικού δικτύου ABC News το βράδυ της Τρίτης υπήρξε μία καλύτερη από το συνηθισμένο βραδιά από άποψη αλήθειας.

«Σε καμία Πολιτεία σε αυτή τη χώρα (σ.σ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) δεν είναι νόμιμο να σκοτώνει κανείς ένα βρέφος αφότου γεννηθεί». Αυτή η πρόταση ανήκει στη δημοσιογράφο του ABC News, Λίνσεϊ Ντέιβις, η οποία τη διατύπωσε διατηρώντας χαμηλούς τόνους και ουδέτερο ύφος, όταν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται αμβλώσεις στον ένατο μήνα κυήσεως.

Αντιστοίχως, διατηρώντας εξίσου ήπιο ύφος και ο έτερος συντονιστής της τηλεμαχίας και δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Μιούιρ, έπραξε αναλόγως όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε, λανθασμένα, πως μετανάστες τρώνε κατοικίδια, σκύλους και γάτες, Αμερικανών πολιτών.

«Το δίκτυο ABC News επικοινώνησε με τον υπεύθυνο διαχείρισης της περιοχής (σ.σ Σπίνγκφιλντ) και μας είπε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για συγκεκριμένους ισχυρισμούς ότι κατοικίδια βλάπτονται, τραυματίζονται ή κακοποιούνται από άτομα της μεταναστευτικής κοινότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, επίσης, το γεγονός ότι οι συντονιστές της τηλεμαχίας - που αποδείχθηκε συναρπαστική - επέμεναν για να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεταν προς τους δύο υποψηφίους για τον Λευκό Οίκο. Κάποιες φορές μάλιστα ζητούσαν επίμονα μία ξεκάθαρη απάντηση και τους πίεζαν να απαντήσουν με ένα «ναι» ή ένα «όχι».

Μεγάλος ηττημένος της βραδιάς υπήρξε ο Ντόναλντ Τραμπ και η νικήτρια αναδείχθηκε η καλά διαβασμένη Κάμαλα Χάρις.

Υποστηρικτές του, ωστόσο, αισθάνονται δυσαρεστημένοι κάνοντας λόγο για αδικία σε βάρος του τέως Αμερικανού προέδρου, ο οποίος, λένε, δέχθηκε μεγαλύτερη πίεση από την αντίπαλό του.

Σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, οι οποίοι δημοσιεύουν λίστα με τις αμφισβητήσιμες τοποθετήσεις των υποψηφίων, και η Κάμαλα Χάρις απομακρύνθηκε από την αλήθεια σε ορισμένα σημεία. Ωστόσο, όπως τόνισε και η δημοσιογράφος του CNN, Άμπι Φίλιπς, «τα ασύμμετρα ψέματα θα φέρουν και ασύμμετρο έλεγχο επαλήθευσης», κατηγορώντας τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για διατύπωση ακραίων και εξωφρενικών ισχυρισμών.

Ακόμη και δημοσιογράφος του Fox News είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μία κακή βραδιά, ενώ το δίκτυο NPR υπογράμμισε ότι «το φως της δημοσιότητας πλέον θα πρέπει να πέσει στις ασυναρτησίες Τραμπ».

Η Κάμαλα Χάρις τον αιφνιδίασε από νωρίς με μία χειραψία, η οποία ήταν και η πρώτη που καταγράφεται σε τηλεμαχία από το 2016 μεταξύ δύο υποψηφίων στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Καθοριστικής σημασίας κίνηση, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να αρχίσει να χάνει την ψυχραιμία του, υπήρξε η στιγμή που με τρόπο σαρκαστικό χαρακτήρισε «βαρετές» τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Αρκεί κανείς να παρατηρήσει πώς γουρλώνουν τα μάτια του ακούγοντας αυτήν της την παρατήρηση και την απάντηση, από πλευράς του, που ακολουθεί. Συνέχισε δε να τον προκαλεί λέγοντας πως έχει καταντήσει περίγελος των ξένων ηγετών και πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν θα τον είχε για… πρωινό.

Από την πλευρά του, ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει ότι κέρδισε το ντιμπέιτ και, μάλιστα, με διαφορά. Πολλοί, όμως, και εντός των Ρεπουμπλικανών, διαφωνούν κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και για μία καλά διαβασμένη Κάμαλα Χάρις.

