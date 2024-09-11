Διαβασμένη Χάρις, οργισμένος Τραμπ

Αντάξιο των προσδοκιών ήταν το τηλεοπτικό ντιμπέιτ ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νικήτρια «στα σημεία» η Χάρις, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN.

Επί 90 λεπτά «διασταύρωσαν τα ξίφη» τους η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλατώ του ABC στη Φιλαδέλφεια. Δεν πρόκειται για απλό «δημοσιογραφικό κλισέ». Από την πρώτη στιγμή και οι δύο διεκδικητές της προεδρίας φάνηκαν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τις θέσεις τους και να επιτεθούν στον αντίπαλο χωρίς ωστόσο να παρεκτρέπονται.

Κύρια πεδία αντιπαράθεσης ήταν η οικονομία και οι πολιτικές ελευθερίες, με την Κάμαλα Χάρις να θυμίζει τα πεπραγμένα του πρώην προέδρου στην περίοδο 2017-2021. «Ο Ντόναλντ Τραμπ μας άφησε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μετά την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης (Great Depression)» τόνισε η υποψήφια των Δημοκρατικών. «Μας άφησε τη χειρότερη επιδημία του αιώνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μας άφησε την πιο οδυνηρή επίθεση εναντίον της Δημοκρατίας από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου. Κι εμείς αυτό που κάναμε ήταν να τακτοποιήσουμε το χάος του Ντόναλντ Τραμπ».

Επιχειρήματα και …μυθεύματα

Οι Δημοκρατικοί είναι υπερήφανοι για την οικονομική πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να καταγράφουν ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Οι Ρεπουμπλικανοί, από την πλευρά τους, έχουν διαμετρικά αντίθετη άποψη: «Είναι τρομακτική η κατάσταση της οικονομίας με αυτόν τον πληθωρισμό» ισχυρίζεται ο Τραμπ. «Ελάχιστοι μέχρι σήμερα έχουν βιώσει τέτοιον πληθωρισμό, είναι ίσως ο υψηλότερος πληθωρισμός στην ιστορία του έθνους».

Ο ισχυρισμός αυτός είναι καταφανώς ψευδής. Μπορεί ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ να είχε εκτοξευθεί στο 9,1% το 2022, αλλά ήταν σαφώς υψηλότερος στην περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης του '70 (14%), ή στην ύφεση του 1917 (18%).

Τουλάχιστον αμφιλεγόμενοι ήταν και οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ για το «αγαπημένο» του θέμα, το μεταναστευτικό. «Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που βγαίνουν από τις φυλακές, από άσυλα και ψυχιατρεία για να έρθουν στη χώρα μας. Και έρχονται για να πάρουν τις δουλειές που κάνουν σήμερα οι Αφροαμερικανοί και οι ισπανόφωνοι» υποστηρίζει ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ.

Σε άλλη παρέμβασή του ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι μετανάστες που έρχονται στις ΗΠΑ «τρώνε σκύλους, γάτες και άλλα κατοικίδια ζώα». Αντίστοιχες καταγγελίες είχαν εμφανιστεί την περασμένη εβδομάδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, με εκπροσώπους των τοπικών αρχών να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς αυτούς και να επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει απόδειξη ούτε επίσημη καταγραφή για ένα τέτοιο περιστατικό.

Μαχητική Χάρις στο θέμα των αμβλώσεων

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που διαφοροποιεί Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς είναι το νομικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις. Η Κάμαλα Χάρις κατηγορεί τον Τραμπ ότι είχε προωθήσει δικούς του «ευνοούμενους» στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, προκειμένου να εκδοθούν αποφάσεις που ανταποκρίνονται στην πολιτική γραμμή των Ρεπουμπλικανών, κάτι που ήδη συνέβη, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια 20 αμερικανικές πολιτείες να έχουν θεσπίσει μία νέα, περιοριστική νομοθεσία στο ζήτημα των αμβλώσεων.

«Οι απαγορεύσεις του Τραμπ στο ζήτημα των αμβλώσεων δεν προβλέπουν καμία εξαίρεση ούτε καν σε περίπτωση βιασμού ή αιμομιξίας» επισημαίνει η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών για τις εκλογές του Νοεμβρίου. «Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, η επιζήσασα από ένα έγκλημα, από έναν βιασμό, δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τί θα κάνει με το σώμα της».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, το 45% των ερωτηθέντων βλέπει την Κάμαλα Χάρις ως νικήτρια του ντιμπέιτ ενώ το 39% θεωρεί ότι ξεχώρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως το 82% υποστηρίζει ότι το ντιμπέιτ δεν πρόκειται να επηρεάσει την ψήφο του στις προεδρικές εκλογές.

