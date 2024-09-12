Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα «βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς» προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας —την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας—, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, «καταδικάζοντας» την ενέργεια αυτή και τονίζοντας πως ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάλυση της οπλικής δοκιμής.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, η εκτόξευση έγινε «περί τις 07:10» (τοπική ώρα· 01:10 ώρα Ελλάδας). Το γενικό επιτελείο διαβεβαίωσε πως θα «μοιραστεί» τα ευρήματα της ανάλυσης της δοκιμής με τις αρχές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα.

Η Πιονγκγιάνγκ διεξάγει συχνά δοκιμές όπλων περί την 9η Σεπτεμβρίου, την επέτειο της ίδρυσης του κράτους. Είχε προχωρήσει στην πέμπτη της δοκιμή πυρηνικού όπλου την 9η Σεπτεμβρίου 2016.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με την ευκαιρία της 76ης επετείου από την ίδρυση της ΛΔ Κορέας, ο ηγέτης της —και εγγονός του ιδρυτή της— Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πως η Πιονγκγιάνγκ εννοεί να ενισχύσει το πυρηνικό οπλοστάσιό της για να αντιμετωπίσει «οποιαδήποτε απειλητική ενέργεια από αντίπαλα κράτη».

Η Πιονγκγιάνγκ πολλαπλασίασε τις εκτοξεύσεις πυραύλων εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Σεούλ τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

