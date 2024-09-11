«Πέφτει» ο Τραμπ στις στοιχηματικές πλατφόρμες μετά την τηλεμαχία

Οι αποδόσεις του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησαν σήμερα στις στοιχηματικές πλατφόρμες, μετά την τηλεμαχία του με την Κάμαλα Χάρις, από την οποία πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι βγήκε χαμένος, ενώ ταυτόχρονα και η μετοχή του ομίλου του πέφτει.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να βγουν στη δημοσιότητα νέες δημοσκοπήσεις, αλλά η αρχική αντίδραση των bookmakers υποδηλώνει ότι η Χάρις είχε το πάνω χέρι στη χθεσινοβραδινή τηλεμαχία απέναντι στον πρώην πρόεδρο Τραμπ», σχολίασαν οι αναλυτές της Brown Brothers Harriman.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών, που τις τελευταίες ημέρες υπολειπόταν του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της, σύμφωνα με την διαδικτυακή στοιχηματική πλατφόρμα Smarkets, πέρασε μπροστά.

Γύρω στις 17.30 (ώρα Ελλάδας) η πιθανότητα εκλογικής επιτυχίας της ανερχόταν στο 51,2%, έναντι 48,1% για τον Τραμπ. Το πρωί της Τρίτης, ο πρώην πρόεδρος πιστωνόταν με 52,3% πιθανότητες νίκης στις εκλογές, έναντι μόνο 46,3% της Κάμαλα Χάρις.

Η πρώην γερουσιαστής από την Καλιφόρνια προηγείται επίσης και στις στοιχηματικές πλατφόρμες Bovada και Bet365. «Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, η Δημοκρατική υποψήφια θα είναι το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου», εκτίμησε σήμερα η βρετανική Bet365.

Εξάλλου, αμέσως μετά την τηλεμαχία, η μετοχή του ομίλου μέσων ενημέρωσης του Τραμπ, του Trump Media and Technology Group (TMTG), υποχωρούσε κατά 12,27%. Από τις 26 Μαρτίου η μετοχή της TMTG έχει χάσει σχεδόν το 80% της αξίας της.

Οι επενδυτές απομακρύνθηκαν σταδιακά από τον όμιλο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε και πάλι να αναρτά μηνύματα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) που είναι ανταγωνιστική της δικής του Truth Social.

Πήραν επίσης αποστάσεις από τον όμιλο αφού αποχώρησε από την προεδρική κούρσα ο Τζο Μπάιντεν και τη θέση του πήρε η Κάμαλα Χάρις.

Ταυτόχρονα, πλησιάζει και το τέλος της περιόδου του lock-up, κατά την οποία οι επενδυτές που κατείχαν μετοχές πριν από την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο δεν μπορούν να τις πουλήσουν.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου ο Τραμπ θα μπορεί να πουλήσει όλες ή ένα μέρος των μετοχών του στην αγορά. Σήμερα κατέχει περίπου το 57% των μετοχών της TMTG.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

