Περού: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουχιμόρι

Ο πρώην πρόεδρος του Περού Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), στον οποίο είχε απονεμηθεί χάρη τον Δεκέμβριο, παρά την καταδίκη του το 2009 να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξης για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», απεβίωσε προχθές Τρίτη σε ηλικία 86 ετών στη Λίμα, ανακοίνωσαν τα παιδιά του μέσω X.

«Έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, ο πατέρας μας, ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι, έφυγε για να συναντήσει τον Κύριο. Ζητούμε από όσους τον αγαπούσαν να προσευχηθούν μαζί μας για την αιώνια ανάπαυση της ψυχής του. Ευχαριστούμε για όλα μπαμπά!», ανέφεραν στην ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Κέικο, Χίρο, Σάτσι και Κένχι Φουχιμόρι.

Γιος ιαπώνων μεταναστών, ο πρώην πρύτανης αγροτικής πανεπιστημιακής σχολής ήταν μάλλον άγνωστος όταν αναλάμβανε την εξουσία το 1990. Προώθησε νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και κλιμάκωσε τον πόλεμο εναντίον μαοϊστικών και άλλων ακροαριστερών οργανώσεων ανταρτών που δρούσαν στο Περού. Κατηγορήθηκε για συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια του — αντίπαλοί του τον χαρακτήριζαν δικτάτορα.

Επί των ημερών του, ο ηγέτης της οργάνωσης Φωτεινό Μονοπάτι, ο Αμπιμάελ Γκουσμάν, συνελήφθη, εξέλιξη που κατάφερε βαρύ χτύπημα στους αντάρτες οι οποίοι τα χρόνια του 1980 έμοιαζαν να πλησιάζουν στη νίκη στον πόλεμο με το περουβιανό κράτος.

Ο Αμπιμάελ Γκουσμάν πέθανε στη φυλακή το 2021.

Ενώ μέρος του δυτικού Τύπου τον επαινούσε για επιτυχείς μεταρρυθμίσεις, ιδίως ιδιωτικοποιήσεις, την αντιμετώπιση του υπερπληθωρισμού και τη σταθεροποίηση της οικονομίας, στο εσωτερικό επικρινόταν για τις αυταρχικές παρεκκλίσεις του: την αποστολή αρμάτων μάχης για να κλείσει το Κογκρέσο το 1992, την αναθεώρηση του Συντάγματος κατά βούληση, την επιβολή δρακόντειας «αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας...

Σειρά σκανδάλων διαφθοράς κατά τη διάρκεια της δεκαετούς μονοκρατορίας του έστρεψαν την κοινή γνώμη εναντίον του. Λίγο καιρό αφού κέρδισε τρίτη θητεία, το 2000, αποκαλύφθηκαν βίντεο στα οποία στενός συνεργάτης του, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Βλαντίμιρο Μοντεσίνος, εικονιζόταν να μοιράζει μετρητά σε πολιτικούς. Ο τότε πρόεδρος Φουχιμόρι διέφυγε στην Ιαπωνία —διατηρούσε πάντα την υπηκοότητα της χώρας καταγωγής του—, από όπου υπέβαλε την παραίτησή του μέσω φαξ. Διεκδίκησε κατόπιν, χωρίς επιτυχία, έδρα στην ιαπωνική Γερουσία.

Ο Βλαντίμιρο Μοντεσίνος αργότερα συνελήφθη στη Βενεζουέλα και φυλακίστηκε. Πρακτικά καταδικάστηκε εξαιτίας των εκατοντάδων βίντεο που μαγνητοσκόπησε ο ίδιος καθώς δωροδοκούσε πολιτικούς, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης...

Το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην προέδρου Φουχιμόρι προοδευτικά γινόταν ολοένα πιο βαρύ: φέρεται να διέτασσε να δράσουν τάγματα θανάτου στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου.

Ενώ ήταν ασφαλής στην Ιαπωνία, που γενικά δεν προχωρά στην έκδοση υπηκόων της σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, προκάλεσε σοκ σε υποστηρικτές και αντιπάλους του όταν το 2005 αποφάσισε να επιστρέψει στο Περού, με την ελπίδα ότι θα εξασφάλιζε συγχώρεση και θα επιτύγχανε τη μεγάλη επιστροφή στην πολιτική ζωή της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Συνελήφθη στη Χιλή, εκδόθηκε στο Περού το 2007 και το 2009 καταδικάστηκε να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

