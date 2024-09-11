Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το χθεσινό ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις ήταν «στημένο» από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC υπέρ της Δημοκρατικής αντιπάλου του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Ήταν μια στημένη συμφωνία, όπως είχα υποθέσει ότι θα είναι, όταν κοιτάς το γεγονός ότι διόρθωναν όλα (όσα έλεγα) και δεν διόρθωναν όσα εκείνη έλεγε», είπε ο Τραμπ για τους δημοσιογράφους του ABC που συντόνισαν την τηλεμαχία και ξαναρωτούσαν τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο για ψευδείς ισχυρισμούς που έκανε.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος επιτέθηκε στην Αμερικανίδα σταρ της ποπ μουσικής Τέιλορ Σουίφτ που ανακοίνωσε χθες δημόσια πως θα ψηφίσει τη Χάρις.

Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι η Σουίφτ θα «πληρώσει το τίμημα» για την υποστήριξή της στη Δημοκρατική αντίπαλό του.

«Δεν ήμουν οπαδός της Τέιλορ Σουίφτ (...) Φαίνεται να υποστηρίζει πάντα έναν Δημοκρατικό και πιθανότατα θα πληρώσει το τίμημα για αυτό στην αγορά» μουσικών πωλήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

