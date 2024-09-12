Η τηλεμαχία στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις και του πρώην προέδρου και υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ προσέλκυσε 57,5 εκατομμύρια τηλεθεατές σε επτά τηλεοπτικά δίκτυα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Nielsen που ανακοινώθηκαν χθες Τετάρτη.

Το ντιμπέιτ το βράδυ της Τρίτης ήταν η πρώτη φορά που οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου συναντιόντουσαν πρόσωπο με πρόσωπο.

Η τηλεθέαση ξεπέρασε τα περίπου 51 εκατομμύρια άτομα που παρακολούθησαν τον Τραμπ να συζητά με τον τότε υποψήφιο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον Ιούνιο.

Οι μετρήσεις δεν καταγράφουν την πλήρη έκταση της θέασης στο διαδίκτυο, που έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα καθώς μειώνεται το παραδοσιακό τηλεοπτικό κοινό. Ούτε αντικατοπτρίζουν τους θεατές που παρακολούθησαν την τηλεμαχία σε μπαρ και εστιατόρια. Τα τελικά δεδομένα για το κοινό συμπεριλαμβανομένων αυτών των θεατών θα είναι διαθέσιμα αργότερα εντός της ημέρας.

Το ρεκόρ τηλεθέασης για μια προεδρική τηλεμαχία σημειώθηκε το 2016, όταν 84 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

