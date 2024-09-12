Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ανακοίνωσε πως έξι εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν σε δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σχολείου που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας· σύμφωνα με την υπηρεσία, πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο επεισόδιο για τα μέλη του προσωπικού της από το ξέσπασμα του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν ο διευθυντής του καταφυγίου της UNRWA και άλλα μέλη του προσωπικού που παρείχαν βοήθεια στους εκτοπισμένους», τόνισε η υπηρεσία μέσω X.

Νωρίτερα χθες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν αεροπορικό πλήγμα εναντίον κέντρου διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

«Αυτό το σχολείο έχει βομβαρδιστεί πέντε φορές αφότου άρχισε ο πόλεμος. Είναι καταφύγιο για περίπου 12.000 εκτοπισμένους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά», αντέτεινε η UNRWA.

Η γραμματεία ενημέρωσης και μέσων επικοινωνίας της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε πως ο βομβαρδισμός του Ισραήλ σκότωσε 18 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς χαρακτήρισε χθες την παντελή έλλειψη λογοδοσίας για τους θανάτους προσωπικού του διεθνούς οργανισμού και μελών οργανώσεων αρωγής στη Λωρίδα της Γάζας «εντελώς απαράδεκτη».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι παίρνουν μέτρα για να αποφεύγονται απώλειες μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί πολίτες σαν ανθρώπινες ασπίδες. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

O επικεφαλής του ΟΗΕ Γκουτέρες τόνισε μέσω X πως είναι ανάγκη «οι δραματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (...) να σταματήσουν αμέσως» στον θύλακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

