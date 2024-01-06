Στο νοσοκομείο ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λόγω επιπλοκών μετά από επέμβαση

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν εισήχθη σε νοσοκομείο τη Δευτέρα εξαιτίας μετεγχειρητικών επιπλοκών, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό Πεντάγωνο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με μεγεθυνόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο Λόιντ Όστιν εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου, «εξαιτίας επιπλοκών κατόπιν χειρουργικής επέμβασης μη επείγουσας φύσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, Πατ Ράιντερ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, χωρίς να διευκρινίσει ούτε τη φύση των επιπλοκών, ούτε τη διάρκεια της νοσηλείας του.

«Αναρρώνει καλά και αναμένεται να αναλάβει ξανά το σύνολο των καθηκόντων του σήμερα (σ.σ. χθες Παρασκευή)», κατά το κείμενο.

Το υπουργείο Άμυνας δεν ανακοίνωσε την εισαγωγή του κ. Όστιν νωρίτερα και η χθεσινή ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση συλλογικότητας δημοσιογράφων που καλύπτουν το Πεντάγωνο.

Η ένωση αυτή (σ.σ. πρόκειται για την Pentagon Press Association) εξέφρασε σε επιστολή της προς το υπουργείο Άμυνας τις «ανησυχίες» της, τονίζοντας πως η καθυστέρηση της ενημέρωσης και η δημοσιοποίηση ανακοίνωσης «το βράδυ της Παρασκευής» αποτελεί «σκάνδαλο».

«Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει όταν μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης εισάγονται σε νοσοκομείο, όταν υποβάλλονται σε αναισθησία ή όταν τα καθήκοντά τους αναλαμβάνουν υφιστάμενοί τους εξαιτίας χειρουργικής επέμβασης», τόνισε.

«Κάθε στιγμή, η υφυπουργός Άμυνας ήταν έτοιμη να ενεργήσει και να κάνει χρήση των προνομίων του υπουργού εάν ήταν απαραίτητο», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατ Ράιντερ, που δεν διευκρίνισε πάντως αν πράγματι χρειάστηκε κάτι τέτοιο.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε κατόπιν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η υφυπουργός, η Κάθλιν Χιξ, ήταν «αυτόματα εξουσιοδοτημένη να αναλάβει τις υποχρεώσεις του υπουργού εάν εκείνος δεν ήταν σε θέση» να τις εκπληρώσει και πράγματι «έλαβε αποφάσεις ρουτίνας για λογαριασμό του (του κ. Όστιν) αυτή την εβδομάδα».

Η νοσηλεία του στρατηγού ε.α. καταγράφεται με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ άλλες ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ και στη Συρία εξαπολύουν επίσης επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στις χώρες αυτές με πυραύλους και drones.

Την Πέμπτη, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικό πλήγμα στη Βαγδάτη σκοτώνοντας ηγετικό στέλεχος ένοπλης ιρακινής φιλοϊρανικής οργάνωσης που ενεχόταν, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, σε επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών της στην επικράτεια του Ιράκ.

«Ο πρόεδρος και ο υπουργός είχαν ήδη εγκρίνει την επιχείρηση στο Ιράκ, ο υπουργός ήταν ενήμερος», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου το AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.