Χεζμπολάχ: Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες στο νότιο Ισραήλ σε απάντηση για τον θάνατο του αλ Αρούρι

Το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα δεκάδες ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής «βάσης» στο βόρειο Ισραήλ, παρουσιάζοντας την επιχείρηση αυτή ως πρώτη απάντησή του στον φόνο του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς κοντά στη Βηρυτό.

Ο Σάλεχ αλ Αρούρι και άλλα έξι στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης σκοτώθηκαν στις 2 Ιανουαρίου σε αποδιδόμενο στο Ισραήλ πλήγμα με drone στο Νταχίγιε, νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγόρησαν το Ισραήλ, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη ότι επρόκειτο για «ισραηλινό πλήγμα».

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Στο πλαίσιο της αρχικής μας απάντηση στη δολοφονία του μεγάλου ηγέτη σεΐχη Σάλεχ αλ Αρούρι (…) η ισλαμική αντίσταση στοχοθέτησε τη βάση της Μερόν με 62 πυραύλους διαφορετικών τύπων», επεσήμανε η Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο σήμερα για περίπου 40 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο εναντίον της Μερόν, ενώ πρόσθεσε ότι έπληξε έναν πυρήνα υπεύθυνο για κάποια από αυτά τα πυρά.

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν σε πόλεις του νότιου Ισραήλ, επεσήμανε ο στρατός.

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 175 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 129 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ και περισσότεροι από 20 ήταν άμαχοι ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι.

Στο βόρειο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί εννέα στρατιώτες και πέντε άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Χεζμπολάχ διεξάγει καθημερινά από τις 8 Οκτωβρίου επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών κατά μήκος των συνόρων, στηρίζοντας τη Χαμάς στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της Χάσαν Νασράλα προειδοποίησε την Τετάρτη το Ισραήλ κατά της έναρξης πολέμου με τον Λίβανο, διαβεβαιώνοντας ότι το κίνημά του θα πολεμήσει «μέχρις εσχάτων». Τόνισε εξάλλου ότι το πλήγμα της Τρίτης εναντίον του προπυργίου του κινήματος «είναι σοβαρό και δεν θα μείνει αναπάντητο».

Πολλά στελέχη της Χαμάς έχουν εγκατασταθεί στον Λίβανο, υπό την προστασία της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ έχει δεσμευθεί «να εξοντώσει» τη Χαμάς μετά την πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

