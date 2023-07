Στο Νησί των Φιδιών ο Ζελένσκι, σύμβολο της αντίστασης απέναντι στη Ρωσία (Δείτε βίντεο)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το Νησί των Φιδιών, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου το Κίεβο πέτυχε σημαντική νίκη στην αρχή του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος σήμερα εισέρχεται στην 500η ημέρα του.

«Σήμερα είμαστε στο Νησί των Φιδιών, που ποτέ δεν θα το καταλάβει ο κατακτητής, όπως και την υπόλοιπη Ουκρανία, διότι είμαστε η χώρα των γενναίων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που δεν φέρει συγκεκριμένη ημερομηνία και που δημοσιεύθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θέλω να ευχαριστήσω από εδώ, από τον τόπο της νίκης, καθέναν από τους στρατιώτες μας για αυτές τις 500 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βίντεο αυτό, στο οποίο φαίνεται να φθάνει με σκάφος στο νησί και να αφήνει λουλούδια σε μνημείο.

At sunrise this morning, on the 500th day of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, Zelensky took a boat to Snake Island to honor the men who have their lives in defense of that small but strategic island.



