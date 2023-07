Ρωσία: Ο Σοϊγκού εμφανίζεται σε βίντεο να επιθεωρεί στρατεύματα (Δείτε βίντεο)

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επιθεώρησε στρατεύματα και παρακολούθησε την εκπαίδευση μονάδων νεοσυλλέκτων που πρόσφατα εντάχθηκαν στον στρατό ως επαγγελματίες συμβασιούχοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο του.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του Telegram βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Σοϊγκού με στρατιωτικά ρούχα να επιθεωρεί στρατιώτες σε πεδίο βολής, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση με στρατεύματα μετά τη σύντομη ανταρσία τον περασμένο μήνα της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

Russia’s Shoigu also looked at the newly formed military units for T-90 "Breakthrough" tank crews. pic.twitter.com/Edeqs9BghH