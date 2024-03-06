Κρεμλίνο: Δεν θα αναμειχθούμε στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία δεν θα ανακατευθεί στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, και απέρριψε αμερικανικά ευρήματα ότι η Μόσχα ενορχήστρωσε εκστρατείες για επηρεασμό των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2016 και του 2020.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, που ηγείται της χώρας από την τελευταία ημέρα του 1999, έχει κάνει σειρά ειρωνικών παρατηρήσεων σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές, λέγοντας πως θεωρεί προτιμότερο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να είναι ο Τζο Μπάιντεν παρά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν ανακατευθήκαμε ποτέ στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε μια ομιλία προς φοιτητές σχετικά με τα στερεότυπα για τη Ρωσία, μιλώντας μερικές φορές στα αγγλικά.

«Και αυτή τη φορά, δεν σκοπεύουμε να ανακατευθούμε... Δεν υπαγορεύουμε σε κανέναν πώς να ζήσει -- αλλά δεν θέλουμε άλλοι να υπαγορεύουν σε εμάς», είπε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ είπε πως οποιαδήποτε προσπάθεια από το εξωτερικό για ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας αργότερα αυτό τον μήνα θα αποτραπεί. Η Ρωσία, είπε, δεν ενδιαφέρεται για τις δυτικές επικρίσεις σχετικά με τις εκλογές στις οποίες ο Πούτιν, εκτός απροόπτου, είναι βέβαιον ότι θα κερδίσει.

Έκθεση του 2019 του Αμερικανού ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Σ. Μίλερ ανακάλυψε πως η Ρωσία «παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016 με γενικευμένο και συστηματικό τρόπο», ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως η Ρωσία παρενέβη στις εκλογές του 2020.

Το 2021, το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δημοσιοποίησε έκθεση στην οποία ανέφερε πως ο Πούτιν είχε εγκρίνει ένα εύρος επιχειρήσεων επιρροής με σκοπό να δυσφημιστεί η υποψηφιότητα του Μπάιντεν και να υποστηριχθεί ο Τραμπ υπονομεύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν πέρυσι στη δημοσιότητα μια αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σύμφωνα με την οποία η Μόσχα χρησιμοποιεί κατασκόπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να διαβρώσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην ακεραιότητα δημοκρατικών εκλογών σε όλο τον κόσμο.

Ποτέ δεν ήταν χειρότερα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε την πιο βαθιά κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση από την εποχή της κρίσης των πυραύλων της Κούβας το 1962 και ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει πως η Δύση κινδυνεύει να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο αν στείλει στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν από το 2008, δήλωσε πως οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν δεν ήταν ποτέ χειρότερες.

Είπε όμως πως η Ρωσία δεν βλέπει τους Αμερικανούς ως εχθρούς και είπε πως οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίσουν την παγκόσμια στρατηγική ασφάλεια.

Οι σχέσεις «δεν ήταν πιθανόν ποτέ χειρότερες. Η Αμερική μάχεται εναντίον μας», είπε ο Πεσκόφ.

Είπε πως αμερικανικά άρματα μάχης καταστρέφονται από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία και πως αεροσκάφη των ΗΠΑ θα έχουν την ίδια τύχη αν σταλούν στην Ουκρανία.

Αφού ο Πούτιν έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία το 2022, η Δύση επέβαλε τις πιο αυστηρές όπως υποστηρίζει κυρώσεις που έχει επιβάλει ποτέ σε βάρος μιας μεγάλης οικονομίας.

Οι κυρώσεις «δεν μας πλήττουν», είπε ο Πεσκόφ.

Το αντίθετο, είπε, οδήγησαν σε «εσωτερική κινητοποίηση» της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο Πεσκόφ είπε πως η ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας με ρυθμό 3,6% πέρυσι έδειξε πως οι κυρώσεις απέτυχαν.

Απαντώντας σε ερώτηση ποιο είναι το μέλλον που επιφυλάσσεται για τη Ρωσία, ο Πεσκόφ είπε πως δεν θα είναι εύκολο επειδή οι τεκτονικές πλάκες της γεωπολιτικής μετακινούνται. Όμως η Ρωσία, είπε, θα παραμείνει ανοικτή στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

