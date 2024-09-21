Κλιμακώνει κι άλλο την πίεση στο Λίβανο το Ισραήλ. Μετά το θρίλερ με τις αλυσιδωτές εκρήξεις ηλεκτρονικών συσκευών που διέσυρε και αποσυντόνισε τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός σήμερα έπληξε από αέρος προπύργιο της οργάνωσης στη Βυρητο εξοντώνοντας τον ανώτερο διοικητή της Ιμπραχίμ Ακίλ. Άλλοι 10 διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στο χτύπημα. Ο αρχηγός του Ισραηλινού επιτελείου, Χερζί Χαλεβί δήλωσε στο στρατιωτικό Συμβούλιο ότι «οι διοικητές της Χεζμπολάχ που σκοτώσαμε σήμερα, σχεδίαζαν την «7η Οκτωβρίου» στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ για χρόνια.

Πρόκειται για το δεύτερο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται σε ισραηλινό βομβαρδισμό αφότου το κίνημα άνοιξε μέτωπο στα σύνορα Λιβάνου Ισραήλ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, για να υποστηρίξει τον σύμμαχό του, τη Χαμάς. Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ιμπραήμ Ακίλ, προσέφεραν ποσό 7 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό του, καθώς φερόταν να ενέχεται στις πολύνεκρες αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό που είχαν γίνει το 1983.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ

Η Χεζμπολά επιβεβαίωσε αργά το βράδυ τον θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ, ενός «από τους μεγάλους ηγέτες μας», ο οποίος σκοτώθηκε «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα όταν αναφέρεται σε θύματα ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Από το χτύπημα ισοπεδώθηκε ένα ολόκληρο κτίριο με τουλάχιστον 15 ανθρώπους να σκοτώνονται και πάνω από 66 να τραυματίζονται.

Η Χαμάς καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», ενώ το Ιράν την «κατάφωρη παραβίαση (...) της εδαφικής ακεραιότητας» του Λιβάνου. Από την άλλη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως δεν επιδιώκουν «μεγάλη κλιμάκωση» του πολέμου στην περιοχή. Ωστόσο, οι τολμηρές, συντονισμένες επιθέσεις του Ισραήλ, που στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ με εκρηκτικά κρυμμένα μέσα σε βομβητές και ασύρματους, έφεραν για άλλη μια φορά τη Μέση Ανατολή στο χείλος μιας ευρύτερης σύγκρουσης σχεδόν ένα χρόνο μετά την επίθεση της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου που είχε ως αποτέλεσμα τον πόλεμο στη Γάζα.

Το θέμα τώρα είναι ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Όπως αναφέρει το CNN, δεν είναι σαφές εάν οι επιθέσεις του Ισραήλ αποτελούν πρόδρομο μιας χερσαίας εισβολής στα βόρεια σύνορά του στον Λίβανο και σε ποιο βαθμό η Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, μια από τις πιο ισχυρές παραστρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, είναι ικανή να ανταποκριθεί παρά το γεγονός ότι ο ηγέτης της ορκίστηκε εκδίκηση.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Στον Λίβανο, ο φόβος και ο πανικός έχουν κυριεύσει τους κατοίκους καθώς οι επιθέσεις ανέτρεψαν την καθημερινή ζωή με θανατηφόρες συνέπειες. Ένας χειρουργός είπε στο CNN ότι υπάρχει μακρύς δρόμος για την ανάκαμψη για πολλούς από αυτούς που ακρωτηριάστηκαν ή βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την έκρηξη ασύρματων συσκευών στις τσέπες ή στα πρόσωπά τους.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων παιδιά, και σχεδόν 3.000 τραυματίστηκαν. Η Χεζμπολάχ είπε ότι τουλάχιστον 38 μέλη της έχουν σκοτωθεί από το απόγευμα της Τρίτης, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα καταδίκασε τις επιθέσεις, αποκαλώντας τις «σφαγές» που «ξεπέρασαν όλες τις κόκκινες γραμμές» επειδή οι συσκευές εξερράγησαν σε δημόσιους χώρους, με αμάχους μεταξύ των τραυματιών.

Αν και η Χεζμπολάχ «υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα», θα τύχουν «δίκαιης τιμωρίας» πρόσθεσε και ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν γονάτισαν την οργάνωση.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποίησε επίσης το Ισραήλ ότι οι μάχες στο μέτωπο του Λιβάνου δεν θα σταματήσουν μέχρι να τελειώσουν οι εχθροπραξίες στη Γάζα.

Ποιο είναι το σχέδιο του Ισραήλ;

Καθώς ο Νασράλα μιλούσε την Πέμπτη, ισραηλινά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη Βηρυτό, πετώντας φωτοβολίδες και προκαλώντας το φαινόμενο sonic booms που δημιούργησαν φόβους για κλιμάκωση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Ώρες αργότερα, το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα μπαράζ επιδρομών στον Λίβανο, λέγοντας ότι έπληξε περίπου 100 εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ και «τοποθεσίες υποδομής τρομοκρατών».

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ είπε ότι εξαπέλυσε τουλάχιστον 17 επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει «δείξει» την ετοιμότητά του για πόλεμο με τη Χεζμπολάχ. Την προειδοποίηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας την Τετάρτη ότι ξεκινά μια «νέα εποχή» πολέμου ακολούθησε ο στρατός που επιβεβαίωσε ότι ο ανώτατος διοικητής του είχε «ολοκληρώσει την έγκριση των σχεδίων για το βόρειο πεδίο.

Η επανεστίαση στον βορρά έρχεται αφότου το Ισραήλ έθεσε ως νέο πολεμικό στόχο την επιστροφή εκτοπισμένων κατοίκων στα σπίτια τους κοντά στα βόρεια σύνορα μετά την εκκένωση λόγω επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

Πώς θα μπορούσε να απαντήσει η Χεζμπολάχ;

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Νασράλα άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν αντίποινα για τις επιθέσεις, αλλά δεν είναι σαφές ποια ικανότητα μπορεί να έχει η οργάνωση για να εξαπολύσει αντεπίθεση εάν πολλά από τα μέλη της τραυματιστούν και οι βασικές μέθοδοι επικοινωνίας δεν είναι πλέον αξιόπιστες.

Παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται αποδυναμωμένη, εξακολουθεί να πιστεύεται ότι είναι η πιο βαριά οπλισμένη μη κρατική οργάνωση στον κόσμο με ένα όλο και πιο εξελιγμένο οπλοστάσιο που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο Ισραήλ.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η οργάνωση μπορεί να έχει οδηγηθεί πιο «βαθιά στο υπόγειο». Η συνήθης δημόσια συγκέντρωση, που συνήθως αποτελούνταν από υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος και υποστηρικτές για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Νασράλα απουσίαζε την Πέμπτη.

Και η ομιλία του Νασράλα – η πρώτη του μετά τα δύο κύματα επιθέσεων – ήταν πιθανώς προηχογραφημένη.

Αλλά ο ηγέτης της Χεζμπολάχ - ο οποίος είπε ότι η ηγεσία της οργάνωσης γλίτωσε ως επί το πλείστον στις επιθέσεις καθώς χρησιμοποιούσαν παλαιότερες συσκευές - έχει έναν ισχυρό υποστηρικτή στο Ιράν.

Η Χεζμπολάχ με έδρα τον Λίβανο είναι μέρος ενός άξονα υπό την Τεχεράνη που εκτείνεται στην Υεμένη, τη Συρία, τη Γάζα και το Ιράκ, ο οποίος έχει εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ισραήλ και τους συμμάχους του τους τελευταίους 11 μήνες.

Ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν Χοσεΐν Σαλαμί φέρεται να είπε στον Νασράλα ότι το Ισραήλ «θα αντιμετωπίσει σύντομα» «μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση από τον άξονα της αντίστασης».

Η ομάδα έχει επίσης ιστορικό στόχευσης του Ισραήλ στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης το 1992 στην ισραηλινή πρεσβεία στην Αργεντινή που σκότωσε 29 άτομα, και επιθέσεις σε Ισραηλινούς διπλωμάτες στην Ινδία, τη Γεωργία και την Ταϊλάνδη το 2012 για τις οποίες το Ισραήλ κατηγόρησε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Η οργάνωση αρνήθηκε την ανάμειξή της τότε.

Στο ίδιο έργο θεατές;

Οι φόβοι ότι ο καταστροφικός πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση έχουν φουντώσει σε διάφορους βαθμούς συναγερμού από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Οι «βασικοί παίκτες» φάνηκε κατά καιρούς να περπατούν μέχρι το χείλος του γκρεμού, αλλά οι εντάσεις έχουν αποκλιμακωθεί λόγω των σοβαρών συνεπειών ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αλλά σχεδόν κάθε εβδομάδα προκύπτει ένα ακόμη βίαιο περιστατικό που θέτει την περιοχή σε υψηλό συναγερμό για άλλη μια φορά, με φόβους ότι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος θα επηρέαζε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και τον κύριο σύμμαχο του Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Αύγουστο, το Ιράν υποσχέθηκε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, στην Τεχεράνη, η οποία ήρθε μια ημέρα μετά τον θάνατο ενός διοικητή της Χεζμπολάχ σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Για μήνες, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποκλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Αυτό συνεχίστηκε την Παρασκευή με την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ενώ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό πόλεμο, οι ειδικοί είπαν ότι μπορεί τώρα να βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση να δράσει μετά το κύμα των εκρήξεων και με το Ισραήλ να έχει αρχίσει να μεταφέρει τους στρατιωτικούς του στόχους στα βόρεια σύνορά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.