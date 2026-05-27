«Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, στον χαιρετισμό του στην 6η Premium Real Estate Expo, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η Premium Real Estate Expo έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την αγορά ακινήτων και το επιχειρείν, αποτελώντας σημείο συνάντησης επαγγελματιών, επενδυτών και φορέων, που διαμορφώνουν το μέλλον του ελληνικού real estate.

Ο κ. Τσαβδαρίδης επεσήμανε ότι ο κλάδος των ακινήτων συνιστά διαχρονικά έναν από τους πιο νευραλγικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, επιδεικνύοντας τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, εξωστρέφεια και αναπτυξιακή δυναμική. Όπως ανέφερε, η θετική πορεία της αγοράς ακινήτων αντανακλά τη συνολική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, προσελκύοντας σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, κινητοποιώντας εγχώρια κεφάλαια και δημιουργώντας νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο μία σύγχρονη, παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, στον πολεοδομικό και χωροταξικό εκσυγχρονισμό, καθώς και στην προώθηση της πράσινης μετάβασης.

Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι το υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του υπουργού, Τάκη Θεοδωρικάκου, εργάζεται συστηματικά για τον εκσυγχρονισμό του επενδυτικού πλαισίου και τη δημιουργία ενός σταθερού και φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, στο νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και στη μεταρρύθμιση "Open Business", επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ένα κράτος που λειτουργεί ως αξιόπιστος σύμμαχος του επενδυτή, του επαγγελματία και του πολίτη.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Τσαβδαρίδης συνεχάρη τους διοργανωτές της έκθεσης για την άρτια διοργάνωση και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι εργασίες της 6ης Premium Real Estate Expo θα συμβάλουν περαιτέρω στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας και του ελληνικού real estate.

Πηγή: skai.gr

