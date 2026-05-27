Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και τεταμένο σκηνικό στη Μέση Ανατολή, η διπλωματία και η στρατιωτική ένταση κινούνται παράλληλα, με το μέτωπο ΗΠΑ - Ιράν και τις εξελίξεις στον Λίβανο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στο διπλωματικό πεδίο, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με αντικρουόμενα μηνύματα και έντονη αβεβαιότητα. Από τη μία πλευρά, Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «κάποια πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, ενώ παράλληλα διατυπώνονται σκληρές θέσεις και απειλές, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είτε θα υπάρξει συμφωνία είτε «θα τελειώσουμε τη δουλειά». Ο ίδιος επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν συζητούν άρση κυρώσεων και απορρίπτει σενάρια παραχωρήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, έντονη σύγχυση προκαλούν αντικρουόμενες πληροφορίες για πιθανό μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν. Ιρανικά μέσα έκαναν λόγο για προσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το Στενό του Ορμούζ και την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων, με την Ουάσινγκτον να διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές αυτές και να τις χαρακτηρίζει «πλήρη κατασκευή». Παράλληλα, αναφορές από την ιρανική πλευρά επιμένουν ότι βασικά ζητήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά, με αιχμή τις οικονομικές απαιτήσεις της Τεχεράνης και την απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι ΗΠΑ εντείνουν τον έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Θάλασσας, με αναφορές για ανακατεύθυνση εμπορικών πλοίων και ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας γύρω από το Στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο της επιβολής περιορισμών στις ιρανικές θαλάσσιες διαδρομές.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρησιακές ενέργειες σε πολλαπλά μέτωπα. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε πλήγματα κατά στόχων στη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα στο βόρειο μέτωπο εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκκένωσης για ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, με την περιοχή να χαρακτηρίζεται «ζώνη μάχης». Η κίνηση αυτή θεωρείται από τις μεγαλύτερες ενέργειας κλιμάκωσης από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας.

Συνολικά, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη: Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν κινούνται μεταξύ προόδου και έντονης δυσπιστίας, ενώ στο πεδίο Ισραήλ–Λιβάνου η στρατιωτική ένταση κλιμακώνεται εκ νέου, με την πιθανότητα ευρύτερης αποσταθεροποίησης να παραμένει ανοιχτή.

Πηγή: skai.gr

