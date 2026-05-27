Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νορβηγία: Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια εισήχθη σε νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων

To ανακοίνωσαν τα νορβηγικά ανάκτορα - Τον Γενάρη του 2025, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με κολπική μαρμαρυγή και της τοποθετήθηκε βηματοδότης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βασίλισσα Νορβηγίας

Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας εισήχθη σήμερα σε νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων, όπως ανακοίνωσαν τα νορβηγικά ανάκτορα.

Την Κυριακή είχε γίνει γνωστό πως βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και σήμερα εισήχθη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο, όπου θα παραμείνει «για μερικές ημέρες» υπό ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

Νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄, 89 ετών, βρίσκεται σε περιοδεία στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπληρώνοντας πως – εκτός απροόπτου – αναμένεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του.

Τον Ιανουάριο του 2025, η βασίλισσα Σόνια εισήχθη σε νοσοκομείο λόγω κολπικής μαρμαρυγής και υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νορβηγία βασίλισσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark