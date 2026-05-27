Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με ιταλικά Μέσα

Βαλίτσες για Ιταλία φαίνεται ότι ετοιμάζει ο Αλέξης Καλογερόπουλος! Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα (που είχε πρόσφατα αποκαλύψει το σχετικό ενδιαφέρον), ο στόπερ του Ολυμπιακού τα βρήκε με τη Μόντσα.

Το συμβόλαιο του 22χρονου αμυντικού με τους Πειραιώτες ολοκληρώνεται τέλη Ιουνίου και λόγω της επιθυμίας του παίκτη να πάει κάπου όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής δεν ανανεώθηκε.

Ο Καλογερόπουλος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα (με την οποία έχει 17 συμμετοχές) των «ερυθρόλευκων» το 2021, έχοντας προβιβαστεί από τις ακαδημίες τους. Ενδιάμεσα έπαιξε ως δανεικός στον Βόλο, κάνοντας 63 συμμετοχές. Φέτος, με τον Ολυμπιακό έκανε 13 συμμετοχές (επτά ως βασικός) με δύο γκολ και μία ασίστ.

