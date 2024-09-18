Εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο: Τα σενάρια και το μήνυμα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μία περισσότερο καλά υπολογισμένη επίθεση, σχεδιασμένη για να σπείρει τον φόβο και όσα εκτυλίχθηκαν χθες, Τρίτη, στον Λίβανο ξεπέρασαν, τρόπον τινά, τη φαντασία.

Εκατοντάδες βομβητές που φέρουν τα μέλη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη και στη γειτονική Συρία. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε σούπερ μάρκετ, σε κουρεία, στους δρόμους, στα αυτοκίνητα, ακόμη και σε σπίτια. Μπορεί αυτές να ήταν σχετικά μικρές σε ένταση αλλά κατάφεραν σοβαρά τραύματα σε εκατοντάδες και ένα μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ.

Στις πρώτες εικόνες που έφταναν από την πρωτεύουσα της χώρας, Βηρυτό, οι τραυματίες ήταν σχεδόν παντού, ακόμη και στα πεζοδρόμια με λεκέδες αίματος ακόμη και στις πόρτες των αυτοκινήτων.

Βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνει άνδρα να διαλέγει προϊόντα σε κατάστημα ειδών μαναβικής, όταν η τσάντα που κουβαλά εκρήγνυται ρίχνοντας τον ίδιο και όσους άλλους βρίσκονται στο σημείο στο έδαφος. Την ίδια στιγμή, τα νοσοκομεία γέμισαν με τραυματίες σχεδόν αμέσως.

Το «μυστηριώδες» περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη, Χεζμπολάχ.

Ανώτατος αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη παραβίαση ασφαλείας» που έχει υποστεί η σιιτική οργάνωση εδώ και έναν χρόνο πολέμου ενώ, λίγη ώρα αργότερα η Χεζμπολάχ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα λάβει «τη δίκαιη τιμωρία του» κατηγορώντας «τον ισραηλινό εχθρό ως απολύτως υπεύθυνο γι’ αυτή την εγκληματική επιθετικότητα που έθεσε στο στόχαστρο, και, αμάχους».

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, με αναλυτές και ειδικούς σε θέματα πολέμου να κάνουν πλέον λόγο για μία καλά συντονισμένη ενέργεια, με μερίδα αυτών να μην αποκλείει ή ακόμη και να θεωρεί απαραίτητη την εμπλοκή της Μοσάντ. Εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί, τότε θα πρόκειται για μία πολύ σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να (μετα)φέρει τον πόλεμο από τον νότο και τη Λωρίδα της Γάζας, στον βορρά και τον Λίβανο.

Όσο οι προσπάθειες να απαντηθεί το ερώτημα τι ακριβώς έγινε και χιλιάδες βομβητές εξερράγησαν ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη, διεξάγονται ασκήσεις σεναρίων και υποθέσεων για τους τρόπους με τους οποίους αυτή η πρωτοφανής επίθεση κατέστη εφικτή. Από τη μία εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς πριν την παράδοση των συσκευών στη Χεζμπολάχ και από την άλλη το ενδεχόμενο ηλεκτρονικού πολέμου.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, o Άλεξ Πλίτσας, ειδικός όπλων στο Atlantic Council αναφέρει ότι «η φωτιά μίας μπαταρίας λιθίου είναι ένα γεγονός, αλλά δεν έχω ξαναδεί να εκρήγνυται κατ’ αυτόν τον τρόπο» συμπληρώνοντας ότι «μοιάζει με μία μικρή εκρηκτική γόμωση». Κατέληξε δε ότι «αυτό αυξάνει την πιθανότητα το Ισραήλ να ήταν ενήμερο για την παράδοση των βομβητών προς τη Χεζμπολάχ και κατάφερε να τους αλλοιώσει πριν την παράδοσή τους».

Μία άλλη πιθανότητα, μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο τον Γεχόσουα Καλίσκι, επιστήμονα και ερευνητή στο Ινστιτούτο Σπουδών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, θα μπορούσε να είναι ένας ηλεκτρονικός παλμός, ο οποίος «να εστάλη από μακριά, να θέρμανε τις συσκευές και να προκάλεσε την έκρηξη αυτών». Όπως εξηγεί, «δεν πρόκειται για μία τυχαία ενέργεια. Ήταν μελετημένη και σκόπιμη».

Στο ίδιο μήκος κύματος ένας πρώην εμπειρογνώμονας πυρομαχικών του βρετανικού στρατού, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο BBC ότι οι συσκευές θα μπορούσαν να εμπεριέχουν 10 έως 20 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης μέσα σε κάποιο ψεύτικο ηλεκτρονικό εξάρτημα.

Το Ισραήλ πράγματι συνηθίζει να χτυπά πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η εξόντωση του ανώτατου αξιωματικού της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο Ιούλιο, λίγες μόλις ώρες πριν τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε στην καρδιά της Τεχεράνης.

Ωστόσο, κι ενόσω όλοι αναρωτιούνται εάν αυτές οι εκρήξεις αποτελούν μία πρώτη γεύση μίας μεγαλύτερης επίθεσης, πολλοί σημειώνουν ότι το σαμποτάζ ενός τόσο μεγάλου αριθμού βομβητών απαιτεί χρόνο, πληροφορίες και άρτια τεχνογνωσία.

Ήδη ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είχε καλέσει τα μέλη της οργάνωσης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν smartphones, προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο μιας "ισραηλινής πειρατείας", καθώς το Ισραήλ έχει την τεχνολογία να διεισδύει σε αυτές τις συσκευές.

Η βρετανική The Guardian σε ανάλυσή της δεν αποκλείει το σενάριο η χθεσινή επίθεση να αποτελεί μία προειδοποίηση προς την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ πως «ό,τι εσείς μπορείτε να κάνετε, εμείς θα το κάνουμε καλύτερα» και αυτό γιατί είχε προηγηθεί η πληροφορία πως η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ, Σιν Μπετ, απέτρεψε συνωμοσία του σιιτικού κινήματος να σκοτώσει πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ισραηλινής άμυνας τις ερχόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή δε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επανέλαβε απευθυνόμενος στον ειδικό σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, Άμος Χόχσταϊν, ότι η χώρα του «θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να βεβαιωθεί για την ασφάλειά της», ενώ τη Δευτέρα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, υπογράμμισε πως ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να επιστρέψουν στις εστίες τους στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου οι περίπου 60.000 Ισραηλινοί εκτοπισμένοι είναι μέσω της «στρατιωτικής δράσης».

