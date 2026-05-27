Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας. Ο ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρθηκε αρχικά στο όνομα του θηριώδους τερματοφύλακα της Βικτόρια Πλζεν, Φλόριαν Βίγκελε που βγήκε στο προσκήνιο από το Transferfeed.



Επιπλέον αναφέρθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η οποία θα αναλάβει το κτίσιμο των εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού Α.Ο. στον Βοτανικό, αλλά και τις άμεσες εξελίξεις που πρόκειται να ακολουθήσουν με την οικοδομική άδεια, αλλά και την αρχή των έργων για τον Ερασιτέχνη, κάνοντας ουσιαστικά την προεπισκόπηση του χρονοδιαγράμματος.

Ανακοινώθηκε επίσημα ότι αυτή η εταιρεία είναι η ΕΚΤΕΡ ΑΕ, προσθέτοντας ότι η οικοδομική άδεια βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης. Κάτι αρκετά σημαντικό καθώς η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσουν οι εργασίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από αξιολόγηση τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων, με την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. να αναδεικνύεται ως ο ανάδοχος του έργου που θα υλοποιήσει τις αθλητικές υποδομές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στη νέα του έδρα. Παράλληλα, άμεσα αναμένεται και η έκδοση της οικοδομικής και της κατασκευαστικής άδειας.

Εν συνεχεία μίλησε ο Διονύσης Δεσύλλας για τον νέο προπονητή του «τριφυλλιού», Γιάκομπ Νίστρουπ, που έρχεται τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να... σηκώσει μανίκια και να πιάσει δουλειά.

