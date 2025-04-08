Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ενέκρινε την 3η Ιουνίου ως την ημέρα των προεδρικών εκλογών της χώρας, μετά την απομάκρυνση του Γιουν Σουκ Γέολ από το αξίωμα την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της βραχυχρόνιας κήρυξης στρατιωτικού νόμου.

Το υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε με την ημερομηνία αυτή την Τρίτη, ύστερα από συζητήσεις με την Εθνική Επιτροπή Εκλογών, καθώς ήταν αναγκαίο να εγκριθεί η αργία για τις εκλογές.

Ο Γιουν απομακρύνθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο για παραβίαση των καθηκόντων του, εκδίδοντας το διάταγμα στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου και κινητοποιώντας στρατεύματα σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Ο νόμος απαιτεί τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών εντός 60 ημερών αν η θέση μείνει κενή.

Πολιτική αναταραχή

Η Νότια Κορέα έχει αντιμετωπίσει μήνες πολιτικής αναταραχής, καθώς ο Γιουν σόκαρε τη χώρα κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο, γεγονός που οδήγησε στην καθαίρεσή του από το κοινοβούλιο και την απομάκρυνση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Χαν Ντακ-σού.

Η καθαίρεση του Χαν αργότερα αναιρέθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο και εκείνος θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως υπηρεσιακός πρόεδρος μέχρι τις εκλογές.

Το κενό εξουσίας στην κορυφή της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας έχει σκιάσει τις προσπάθειες της Σεούλ να αντιμετωπίσει τη διοίκηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο κλιμακούμενων αμερικανικών δασμών και επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Ο Λι Τζε-μγιούνγκ, ο λαϊκιστής ηγέτης του φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Γιουν με ελάχιστη διαφορά το 2022, είναι το φαβορί, αλλά αντιμετωπίζει νομικές προκλήσεις λόγω πολλαπλών δικών για κατηγορίες, περιλαμβανομένων παραβιάσεων του εκλογικού νόμου και δωροδοκίας.

Οι συντηρητικοί διαθέτουν ένα ευρύ πεδίο υποψηφίων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύθηκε στις 4 Απριλίου, το 34% των ερωτηθέντων υποστήριξε τον Λι ως τον επόμενο ηγέτη, το 9% υποστήριξε τον συντηρητικό υπουργό Εργασίας Κιμ Μουν-σού, το 5% τον πρώην ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος Χαν Ντονγκ-χούν, το 4% τον δήμαρχο Νταέγκου Χονγκ Τζουν-πιό και το 2% τον δήμαρχο Σεούλ Οχ Σέ-χούν.

