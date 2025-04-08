Ηφαίστειο στην κεντρική περιοχή των Φιλιππίνων εξερράγη το πρωί της Τρίτης, εκτοξεύοντας μια στήλη στάχτης σε ύψος 4.000 μέτρων (2,5 μίλια) στον αέρα προς τα νοτιοδυτικά. Το ηφαίστειο Κανλάον, ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στη Νοτιοανατολική Ασία, είχε εκραγεί τον Δεκέμβριο, προκαλώντας εκκένωση στα γύρω χωριά. Η περιοχή γύρω από το ηφαίστειο στο νησί Νέγκρος ήταν ακόμη υπό εντολές εκκένωσης όταν σημειώθηκε η έκρηξη της Τρίτης.

Αμετάβλητη παρέμεινε και η ειδοποίηση επιπέδου τρία – σε μια κλίμακα πέντε – που είχε τεθεί σε ισχύ κατά την έκρηξη του Δεκεμβρίου.

«Μια μεγάλη έκρηξη συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κορυφή του ηφαιστείου Κανλάον, η οποία ξεκίνησε στις 5:51 το πρωί της σημερινής ημέρας», ανέφερε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε δήλωσή του.

Today, Mount Kanlaon erupted explosively, sending a 4,000-meter-high ash plume into the sky. The eruption occurred at 5:51 AM local time on Negros Island, central Philippines. pic.twitter.com/OkRBdlh7Uk — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 8, 2025

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν μια μεγάλη, πυκνή στήλη καπνού να απλώνεται αργά στον ουρανό.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι για την έκρηξη. Οι οικογένειες εντός 4-6 χιλιομέτρων είχαν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης έκρηξης τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Τζον Ντε Άσις, υπεύθυνος διάσωσης στο δήμο Λα Καστεγιάνα της επαρχίας Νέγκρος Οξινέντα, στο AFP.

«Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε ποια χωριά θα επηρεαστούν από την πτώση της στάχτης.»

Τον Σεπτέμβριο, εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής είχαν λάβει εντολή εκκένωσης, αφού το ηφαίστειο εξέπεμψε χιλιάδες τόνους επιβλαβών αερίων σε μία μόνο ημέρα.

Πηγή: skai.gr

