Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε σήμερα, με ομόφωνη απόφασή του, την καθαίρεση του δεξιού προέδρου Γιουν Σοκ Γελ από το αξίωμα, 4 μήνες μετά την καταστροφική προσπάθειά του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η απόφαση αυτή σημαίνει την άμεση απομάκρυνση του 64χρονου Γιουν από την εξουσία, καθώς μέχρι σήμερα είχε απλά παυθεί.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της διακστικής απόφασης, ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Λυπάμαι αληθινά κι είμαι συντετριμμένος που δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας», ανέφερε ο κ. Γιουν σε λακωνική ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που ήταν ομόφωνη.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι με υποστήριξαν και με ενθάρρυναν ακόμη και όταν δεν ανήλθα στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε ο αποπεμφθείς πρόεδρος.

Διχασμένοι οι Νοτιοκορεάτες άκουσαν την ετυμηγορία - Φόβοι για γενικευμένα επεισόδια

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου αναμενόταν με ανυπομονησία στην άκρως πολωμένη χώρα, η οποία ακόμη δεν έχει συνέλθει από το σοκ της ξαφνικής απόπειρας πραξικοπήματος, που πυροδότησε πολύμηνες πολιτικές εντάσεις και, πελώριες διαδηλώσεις εναντίον του και υπέρ του Γιουν

Μάλιστα, στις 19 Ιανουαρίου, ορισμένοι από τους πιο σκληρούς υποστηρικτές του δεξιού προέδρου έκαναν έφοδο σε δικαστήριο που αναμενόταν να απαγγείλει την απόφασή του να παραταθεί η προφυλάκισή του. Το γεγονός, χωρίς προηγούμενο στη Νότια Κορέα, σηματοδότησε περαιτέρω κλιμάκωση της πολιτικής κρίσης.

Από τον Ιανουάριο, τουλάχιστον δυο ριζοσπαστικοποιημένοι οπαδοί του Γιουν αυτοπυρπολήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τύχη του.

Σήμερα, χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Γιουν είχαν συγκεντρωθεί σε ανοικτό χώρο για να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση απευθείας, κρατώντας ο ένας τον άλλο από τα χέρια σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Όταν άκουσαν την απόφαση ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, ενώ άλλοι έκλαιγαν. «Κλαίγαμε και φωνάζαμε πως εμείς, ο λαός, νικήσαμε», είπε 25χρονη που είχε πάει να διαδηλώσει εναντίον του Γιουν Σοκ-γελ.

Αντίστοιχη διαδήλωση από υποστηρικτές του Γιουν έγινε στο κέντρο της Σεούλ για να ακούσει την απόφαση, φωνάζοντας συνθήματα ακόμα και κατά της ζώή των δικαστών. Μάλιστα, ένας διαδηλωτής συνελήφθη επειδή επιτέθηκε σε όχημα της αστυνομίας.

Ενόψει της απαγγελίας της ετυμηγορίας, είχαν εκφραστεί ανησυχίες για επεισόδια. Οι οκτώ δικαστές του τέθηκαν υπό ενισχυμένη φύλαξη της αστυνομίας και οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, απέκλεισαν τη συνοικία όπου εδρεύει το Συνταγματικό Δικαστήριο με αλυσίδα οχημάτων. Είχαν εγκατασταθεί εκ των προτέρων ιατρεία εκστρατείας, για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν άμεσα σοβαροί τραυματισμοί.

Πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους αυτές των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Κίνας, εξέδωσαν κατεπείγουσες οδηγίες στους υπηκόους τους να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις κόσμου σήμερα.

Η επόμεμενη μέρα στη Νότια Κορέα

Η οριστική καθαίρεση του Γιουν συνεπάγεται για την διχασμένη και πολωμένη χώρα την διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών μέσα στους επόμενους δύο μήνες – η ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες δέκα ημέρες.

Το κόμμα του καθαιρεθέντος προέδρου ανακοίνωσε πως «αποδέχεται με ταπεινότητα» την απόφαση και κάλεσε να αποφευχθούν βίαια επεισόδια χωρίς να έχει ορίσει υποψήφιο, αντικαταστάτη του Γιουν.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Χαν Ντουκ-σου, υποσχέθηκε πως δεν θα επιτρέψει να υπάρξει οποιοδήποτε «κενό» στην εθνική ασφάλεια και στην διπλωματία της Σεούλ.



Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ, φαβορί των εκλογών αυτών, εξήρε την αποπομπή του ηγέτη της δεξιάς, που κατηγόρησε ότι «απείλησε τον λαό και τη δημοκρατία με την εξουσία και τα όπλα που του εμπιστεύτηκε ο λαός».

Αντιμέτωπος ακόμα και με θανατική ποινή ο Γιουν

Αφού εξελέγη με τη μικρότερη διαφορά στην εκλογική ιστορία της χώρας της Ασίας, το 2022, ο άλλοτε ανερχόμενος αστέρας της εισαγγελίας, 64 ετών, μετατράπηκε προοδευτικά σε ηγέτη εξαιρετικά αντιδημοφιλή, προτού καν προχωρήσει τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου στην επιβολή ολιγόωρου στρατιωτικού νόμου, για πρώτη φορά από τα χρόνια του 1980, όταν στη Σεούλ την εξουσία ασκούσε στρατιωτική δικτατορία.

Τον Απρίλιο του 2023, ο Γιουν Σουκ Γιολ έγινε viral όταν τραγούδησε το American Pie στον Λευκό Οίκο, σε κρατικό δείπνο στον Λευκό Οίκο

Ο Γιουν Σοκ-γελ υποστήριξε πως η κήρυξη στρατιωτικού νόμου ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί ο κίνδυνος επικράτησης «βορειοκορεατικών κομμουνιστικών δυνάμεων» και να «εξαλειφθούν στοιχεία εχθρικά έναντι του κράτους» — οι χαρακτηρισμοί αφορούσαν πολιτικούς αντιπάλους του.

Μετά την σύλληψή του - και παράλληλα με τη διαδικασία καθαίρεσής του - ο Γιουν βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Φεβρουάριο με ποινική δίκη για ανταρσία, η οποία θα συνεχιστεί

Το αδίκημα επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, ως ακόμη και τη θανατική ποινή.

