Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια χθες Δευτέρα τη «δυσαρέσκειά του» για τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ώρα που η κυβέρνησή του προσπαθεί να εξασφαλίσει μέσω διαπραγματεύσεων με τις αντιμαχόμενες πλευρές τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που γίνεται με τους βομβαρδισμούς, διότι βομβαρδίζουν σαν παλαβοί αυτή τη στιγμή», πέταξε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχαμε συναντήσεις με τη Ρωσία, είχαμε συναντήσεις με την Ουκρανία και οι θέσεις έμοιαζαν να προσεγγίζουν λιγάκι, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς της περασμένης εβδομάδας», επέμεινε.

Ο κ. Τραμπ, που διαβεβαίωνε ότι θα επέλυε τη σύρραξη στην Ουκρανία «μέσα σε 24 ώρες» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, επιδόθηκε σε θεαματική επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου. Όμως η εκεχειρία που προσπάθησε να εξασφαλίσει δεν μοιάζει να στεριώνει.

Υπό αμερικανική πίεση, το Κίεβο αποδέχτηκε στα μέσα Μαρτίου να σταματήσουν άνευ όρων οι εχθροπραξίες για 30 ημέρες. Η Ρωσία απέρριψε την ιδέα, αντ’ αυτού δέχτηκε πιο περιορισμένη εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα και να ανασταλούν τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Αλλά η εφαρμογή αυτής της εκεχειρίας μοιάζει αβέβαιη.

Ο κ. Τραμπ εκφράζει έκτοτε την ανυπομονησία και τη δυσαρέσκειά του για τη βραδύτητα της διαπραγμάτευσης. Δήλωσε «εκνευρισμένος» και «έξαλλος» με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πρότεινε να αναλάβει «μεταβατική κυβέρνηση» στην Ουκρανία, που θα συνεπαγόταν την αποχώρηση από την εξουσία του ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τις τελευταίες ημέρες το Κίεβο καταγγέλλει τον πολλαπλασιασμό των ρωσικών βομβαρδισμών, ειδικά μετά το πυραυλικό πλήγμα που έπληξε τη γενέτειρα του ουκρανού προέδρου, την Κρεβί Ρι (κεντρική Ουκρανία), σκοτώνοντας 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους 9 παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

