Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Γιουν Σοκ-γελ, «παραβίασε» το Σύνταγμα της χώρας της Ασίας κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο, αποφάνθηκε σήμερα το Συνταγματικό Δικαστήριο, στην ετυμηγορία του με την οποία επιβεβαίωσε την οριστική και αμετάκλητη καθαίρεση του αρχηγού του κράτους από το αξίωμά του, εξαιτίας της καταστροφικής κήρυξης στρατιωτικού νόμου στην οποία προχώρησε τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου.

Ο κ. Γιουν «δεν περιορίστηκε στο να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, αλλά διέπραξε ενέργειες που παραβίασαν το Σύνταγμα και τον νόμο, ιδίως κινητοποιώντας τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία για να εμποδίσουν το κοινοβούλιο να ασκήσει τις εξουσίες του», τόνισε το Συνταγματικό Δικαστήριο στην ετυμηγορία του.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας ήταν ομόφωνη.

Στην εξαιρετικά βαριά για τον αρχηγό του κράτους ετυμηγορία, που διάβαζε επί 23 λεπτά ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Μουν Χιουνγκ-μπε, τονίζεται πως ο κ. Γιουν «παραβίασε θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής διακυβέρνησης» και τον ίδιο τον θεμελιώδη νόμο.

Όλα τα μέλη του κορυφαίου δικαστηρίου αποφάσισαν «την αποπομπή» του προέδρου Γιουν, προστίθεται, επιβεβαιώνοντας ότι γίνεται δεκτή εισήγηση του κοινοβουλίου που ψηφίστηκε τη 14η Δεκεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα του Γιουν ότι κήρυξε στρατιωτικό νόμο προκειμένου να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάχρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι υπάρχουν νομικά ορθοί τρόποι για την αντιμετώπιση τυχόν διαφωνιών.

Το διάταγμα για την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου δεν παρείχε αιτιολόγηση και επίσης δεν ακολουθήθηκε η πρέπουσα διαδικασία, πρόσθεσε ο Μουν. Η κινητοποίηση του στρατού ενάντια στο κοινοβούλιο για να διαταράξει τη λειτουργία του συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του συνταγματικού καθήκοντος του Γιουν να διαφυλάξει την ανεξαρτησία των τριών κλάδων της κυβέρνησης, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο προσωρινός αρχηγός του κυβερνώντος Κόμματος People Power του Γιουν, Κουόν Γιούνγκ-σε, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο λέγοντας ότι το κόμμα αποδέχεται ταπεινά την απόφαση του δικαστηρίου και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τον ενεργό πρόεδρο για τη σταθεροποίηση της χώρας.

Η απόφαση αυτή σημαίνει την άμεση απομάκρυνση του κ. Γιουν από την εξουσία. Ως τώρα είχε απλά παυθεί. Σημαίνει επίσης πως πρέπει να διεξαχθούν εντός 60 ημερών πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Ο Γιουν, εν τω μεταξύ, είναι αντιμέτωπος με ποινική δίκη για «ανταρσία» — αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, ακόμη και θανατική ποινή, δυνάμει της νοτιοκορεάτικης νομοθεσίας.

Η παράταξη του Γιουν ανακοίνωσε πως «αποδέχεται» την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καλώντας να μην υπάρξουν βίαια επεισόδια.

Ο καθαιρεθείς πλέον πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιούν, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου απολογήθηκε για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του λαού. «Λυπάμαι βαθιά και μετανιώνω που δεν κατάφερα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας», δήλωσε μέσω των συνηγόρων του. «Θα προσεύχομαι πάντα για τη Δημοκρατία της Κορέας και για όλους», πρόσθεσε.

Πριν από λίγο η αστυνομία συνέλαβε διαδηλωτή που έσπασε παράθυρο λεωφορείου της, σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου, που θα συνεχίσει να διατελεί ως υπηρεσιακός πρόεδρος της Νότιας Κορέας, υποσχέθηκε πως δεν θα επιτρέψει να υπάρξει οποιοδήποτε «κενό» στην εθνική ασφάλεια και στη διπλωματία της Σεούλ.

