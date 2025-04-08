Ο αριθμός των καταγεγραμμένων εκτελέσεων σε παγκόσμια κλίμακα έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο την τελευταία δεκαετία σχεδόν, με την αύξησή τους να παρατηρείται ιδίως στο Ιράν, στο Ιράκ και στη Σαουδική Αραβία, τονίζεται στην ετήσια έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο καταμέτρησε 1.518 θανατώσεις το 2024, αλλά ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει «τους χιλιάδες ανθρώπους που πιθανότατα εκτελέστηκαν στην Κίνα, η οποία παραμένει η χώρα που προχώρησε στον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο», τονίζει (σελ. 6).

Σύμφωνα με την έκθεση για τη θανατική ποινή της ΜΚΟ, ο αριθμός των ανθρώπων που εκτελέστηκαν το 2024 αυξήθηκε κατά 32% σε σύγκριση με το 2023 κι έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 2015, τη χρονιά κατά την οποία είχαν καταμετρηθεί 1.634 καταγεγραμμένες εκτελέσεις.

Ωστόσο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο αριθμός των χωρών που προχώρησαν σε εκτελέσεις πέρυσι ήταν δεκαπέντε, με άλλα λόγια ο χαμηλότερος που καταγράφτηκε ποτέ.

Όπως και στην περίπτωση της Κίνας, οι αριθμοί για τις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα και στο Βιετνάμ δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, ελλείψει διαθέσιμης επαρκούς πληροφόρησης.

«Αν και η μυστικότητα που περιβάλλει την ποινή αυτή συνεχίζει να εμποδίζει την καταγραφή σε κάποιες χώρες που πιστεύουμε ότι είναι υπεύθυνες για χιλιάδες εκτελέσεις, είναι προφανές ότι τα κράτη που διατηρούν (σε ισχύ) τη θανατική ποινή είναι απομονωμένη μειονότητα», σχολίασε η Γενική Γραμματέας της Αμνηστίας, η Ανιές Καλαμάρ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, το Ιράν, το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία ήταν υπεύθυνες την περασμένη χρονιά για το 91% των εκτελέσεων που καταγράφτηκαν. Ο αριθμός τους αυξήθηκε και στις τρεις χώρες.

Το Ιράν από μόνο του προχώρησε στο 64% των γνωστών εκτελέσεων. Τουλάχιστον 972 άνθρωποι οδηγήθηκαν στην αγχόνη, 119 περισσότεροι απ’ ό,τι την προηγούμενη χρονιά.

Στη Σαουδική Αραβία, όπου οι εκτελέσεις γίνονται δι’ αποκεφαλισμού, οι εκτελέσεις διπλασιάστηκαν, από 172 σε τουλάχιστον 345. Και στο Ιράκ σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, από τουλάχιστον 16 σε τουλάχιστον 63, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Η ΜΚΟ κατηγορεί ειδικά το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία πως χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή για να τρομοκρατούν και να φιμώνουν διαδηλωτές και διαφωνούντες σε ό,τι αφορά πολιτικά ζητήματα.

«Το Ιράν επέμεινε να καταφεύγει στη θανατική ποινή για να τιμωρεί» συμμετέχοντες στο κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022, εκτελώντας μεταξύ άλλων νέο που είχε νοητική υστέρηση, κατήγγειλε η οργάνωση.

«Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας συνέχισαν να χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή σαν όπλο για να φιμώσουν την πολιτική διαφωνία και να τιμωρούν (...) μέλη της σιιτικής μειονότητας που υποστήριξαν ‘αντικυβερνητικές’ διαδηλώσεις μεταξύ του 2011 και του 2013», συμπλήρωσε η Αμνηστία.

Σύμφωνα με την έκθεση, 25 άνθρωποι εκτελέστηκαν στις ΗΠΑ την περασμένη χρονιά, αριθμός αυξημένος κατά έναν από το 2023.

Αδικήματα που συνδέονται με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών αφορούσε πάνω από το 40% των εκτελέσεων που έγιναν παγκοσμίως, τονίζει η Διεθνής Αμνηστία, διευκρινίζοντας πως έγιναν πολλές στην Κίνα, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία και στη Σιγκαπούρη.

Οι εκτελέσεις αυτές είναι παράνομες δυνάμει του διεθνούς δικαίου που θεωρεί πως η θανατική ποινή πρέπει να περιορίζεται στα πιο σοβαρά εγκλήματα, στα οποία δεν συγκαταλέγεται η διακίνηση ουσιών, υπογραμμίζει η Διεθνής Αμνηστία.

Σήμερα 145 έχουν είτε καταργήσει είτε πάψει να εφαρμόζουν την εσχάτη των ποινών, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

