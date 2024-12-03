Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Νότια Κορέα καθώς ο πρόεδρος Γιουν Σουκ-Γέολ, κήρυξε σήμερα την επιβολή στρατιωτικού νόμου σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα επικαλούμενος προβλήματα στη διακυβέρνηση της χώρας λόγω ενεργειών της αντιπολίτευσης.

Αμέσως μετά το διάγγελμα ο στρατός ανακοίνωσε ότι μπλοκάρονται όλες οι δραστηριότητες της βουλής ενώ τα ΜΜΕ της χώρας τίθενται υπό τον έλεγχο της στρατιωτικής διοίκησης.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν αστυνομικούς να συγκρούονται με διαδηλωτές έξω από την Εθνοσυνέλευση, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να προσπαθούν να εισέλθουν στο κτίριο με τις δυνάμεις ασφαλείας να προσπαθούν να τους εμποδίσουν.

South Korea’s President @President_KR imposes martial law to purge pro-North Korean elements.

South Korea’s parliament is blocked, preventing lawmakers from entering.#SouthKorea pic.twitter.com/rhpuV4zlEG — Mayank Tiwari (@imayanktiwari) December 3, 2024

Ακολούθως εκδόθηκε διαταγή προς όλο το ιατρικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων γιατρών, να επιστρέψει εντός 48 ωρών στις θέσεις εργασίας του.

Ο Γιουν είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέτρο για να διαφυλάξει την ελεύθερη και συνταγματική τάξη, λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν παραλύσει την κοινοβουλευτική διαδικασία για να οδηγήσουν τη χώρα σε κρίση.

«Κηρύσσω στρατιωτικό νόμο για να προστατεύσω την ελεύθερη Δημοκρατία της Κορέας από την απειλή των βορειοκορεατικών κομμουνιστικών δυνάμεων, να εξολοθρεύσω τις φιλο-βορειοκορεατικές αντικρατικές δυνάμεις που λεηλατούν την ελευθερία και την ευημερία του λαού μας και να προστατεύσω την ελεύθερη συνταγματική τάξη», είπε ο Γιουν.

Στο διάγγελμά του δεν είπε ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν.

Ο Γιουν αναφέρθηκε σε πρόταση του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος της χώρας, το οποίο έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αυτή την εβδομάδα για παραπομπή ορισμένων από τους ανώτατους εισαγγελείς της χώρας και την απόρριψη του νομοσχεδίου για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό.

Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Νότιας Κορέας κηρύσσει στρατιωτικό νόμο από τότε που έληξε η στρατιωτική δικτατορία στη χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο Γιουν, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος το 2022, βρίσκεται σε σχεδόν συνεχή πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, η οποία ελέγχει το Κοινοβούλιο.

Παραμένει πάντως αδιευκρίνιστο το πώς οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη απόφαση ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος καθώς τόσο το κυβερνών κόμμα του οποίου είναι μέλος όσο και η αντιπολίτευση διαφωνούν με την εξέλιξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap, ο Han Dong-hoon, ο επικεφαλής του κυβερνώντος Κόμματος της Λαϊκής Ισχύος, ανέφερε ότι θα μπλοκάρει την απόφαση για επιβολή στρατιωτικού νόμου, χαρακτηρίζοντάς την "λάθος".

Παράλληλα, το Δημοκρατικό Κόμμα, το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, στον απόηχο των εξελίξεων κάλεσε σε άμεση συνεδρίαση της Βουλής, καταγγέλλοντας την απόφαση του προέδρου ως αντισυνταγματική.

Ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, Lee Jae-Muang, είπε ότι το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο του Γιουν, αλλά εξέφρασε φόβους ότι ο στρατός θα προσπαθήσει να συλλάβει μέλη της βουλής. Όπως έγινε γνωστό, η είσοδος του κοινοβουλίου έχει κλείσει και οι βουλευτές δεν μπορούν να εισέλθουν στο κτίριο.

Αμέσως μετά το διάγγελμα του προέδρου, το γουόν της Νότιας Κορέας διολίσθησε έως και 1%, σε χαμηλό διετίας, στα 1419,28 έναντι δολαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG Data.

Πηγή: skai.gr

