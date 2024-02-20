Η Ουάσινγκτον θα ανακοινώσει την Παρασκευή «σημαντικές κυρώσεις» κατά της Μόσχας με αφορμή τον θάνατο του Ναλβάνι

Οι ΗΠΑ θα υιοθετήσουν την Παρασκευή μια σειρά «σημαντικών κυρώσεων» σε βάρος της Μόσχας έπειτα από τον θάνατο στη φυλακή του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.
«Έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου Μπάιντεν, θα ανακοινώσουμε την Παρασκευή ένα σύνολο σημαντικών κυρώσεων προκειμένου να θεωρηθεί η Ρωσία υπεύθυνη για ό,τι συνέβη στον Ναβάλνι» και για τις ενέργειές της στην πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου για θέματα Εθνικής Ασφάλειας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις που θα επιβληθούν.
